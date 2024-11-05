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Минфин продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу

Минфин продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу - 05.11.2024, ПРАЙМ

Минфин продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу

Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты 87,5 миллиарда рублей, по 4,2... | 05.11.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты 87,5 миллиарда рублей, по 4,2 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2024 года в размере 105,1 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2024 года составило -17,6 млрд рублей", - говорится в сообщении. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 87,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 ноября 2024 года по 5 декабря 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении. В период с 7 октября по 6 ноября Минфин РФ также осуществляет покупку валюты, направляя на эти цели по 3,1 миллиарда рублей в день (всего 71,8 миллиарда рублей). По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом российские власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, и для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.

https://1prime.ru/20241031/minfin-852527634.html

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россия, минфин