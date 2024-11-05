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Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 05.11.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Нефтяные компании в октябре получили выплаты за сентябрь из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 106,6 миллиарда рублей,... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T12:07+0300
2024-11-05T12:17+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нефтяные компании в октябре получили выплаты за сентябрь из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 106,6 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.В октябре прошлого года компании не получали выплат. А в сентябре текущего года они составили 145,7 миллиарда рублей.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Индикативная цена в 2024 году составляет 58 650 рублей за тонну для бензина и 55 500 рублей для дизтоплива.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
12:07 05.11.2024 (обновлено: 12:17 05.11.2024)
 
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу

Минфин: нефтяники в октябре получили 106,6 млрд рублей по топливному демпферу

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нефтяные компании в октябре получили выплаты за сентябрь из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 106,6 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
В октябре прошлого года компании не получали выплат. А в сентябре текущего года они составили 145,7 миллиарда рублей.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Индикативная цена в 2024 году составляет 58 650 рублей за тонну для бензина и 55 500 рублей для дизтоплива.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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