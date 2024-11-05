https://1prime.ru/20241105/minfin-852619114.html

Минфин разработал порядок списания задолженности регионов

Минфин разработал порядок списания задолженности регионов - 05.11.2024, ПРАЙМ

Минфин разработал порядок списания задолженности регионов

Минфин РФ подготовил проект постановления, предусматривающий порядок списания задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления средств, высвобождаемых | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T19:17+0300

2024-11-05T19:17+0300

2024-11-05T19:17+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил проект постановления, предусматривающий порядок списания задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления средств, высвобождаемых в результате списания, на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Президент РФ Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию, заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для субъектов. Согласно проекту федерального бюджета РФ на предстоящий трехлетний период, правительство предусматривает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам в размере 650 миллиардов рублей. Как говорится в тексте проекта постановления, вступление в силу данного проекта ожидается с 1 января 2025 года. "Утвердить прилагаемые правила списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам и направления субъектами Российской Федерации средств, высвобождаемых в результате списания задолженности…", - говорится в документе. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕГИОНОВ "Списанию подлежат две трети задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам…", - отмечается в проекте. Порядок списания долга предполагает, что губернатор региона до 1 марта 2025 года обращается в Минфин РФ, чтобы заключить единое дополнительное соглашение, предусматривающее изменение графика погашения долга региона. Дополнительное соглашение заключается к действующим соглашениям о предоставлении бюджетам регионов из федерального бюджета бюджетных кредитов. Его заключение предусматривается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", поясняется в тексте. В документе Минфин определил сферы инфраструктурных проектов, на которые регион должен будет направить высвобождаемые средства. К ним относятся жилищно-коммунальное хозяйство, развитие опорных населенных пунктов, перечень которых утверждается кабмином, в том числе финансовая поддержка организаций, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами в части расходов на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты, а также переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Заключая указанное дополнительное соглашение, регион обязуется за 2025-2039 годы не наращивать свой долг более чем на 25% консолидированного бюджета региона без учета безвозмездных поступлений ‎за этот период, подчеркивается в документе. Кроме того, регион также обязуется обеспечить дефицит бюджета на уровне не более 10% суммы собственных доходов.

https://1prime.ru/20241031/minfin-852527634.html

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россия, минфин рф, задолженность