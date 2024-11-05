Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241105/mobilizatsiya-852597806.html
"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году
"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году
Киевские власти не смогли обеспечить выполнение поставленного на 2024 год плана по мобилизации граждан, поделилась депутат украинского парламента, член комитета | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T08:37+0300
2024-11-05T08:37+0300
спецоперация на украине
мобилизация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Киевские власти не смогли обеспечить выполнение поставленного на 2024 год плана по мобилизации граждан, поделилась депутат украинского парламента, член комитета Рады по обороне Соломия Бобровская.Так, она отметила, что существенный спад в наборе новых солдат был отмечен в сентябре текущего года. В связи с масштабными потерями пехоты многие авиатехники и военные ПВО были переведены в другие подразделения для восполнения состава. При этом количество людей все еще не соответствует ни годовому, ни даже месячному плану. "С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", - заключила депутат на видео, размещенном в Telegram-канале телеканала "Говорит Великий Львов".
https://1prime.ru/20241105/ukraina-852597462.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мобилизация на украине, всу
Спецоперация на Украине, мобилизация на Украине, ВСУ
08:37 05.11.2024
 
"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году

Бобровская: власти Украины провалили план по мобилизации в 2024 года

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Киевские власти не смогли обеспечить выполнение поставленного на 2024 год плана по мобилизации граждан, поделилась депутат украинского парламента, член комитета Рады по обороне Соломия Бобровская.
Так, она отметила, что существенный спад в наборе новых солдат был отмечен в сентябре текущего года. В связи с масштабными потерями пехоты многие авиатехники и военные ПВО были переведены в другие подразделения для восполнения состава. При этом количество людей все еще не соответствует ни годовому, ни даже месячному плану.
"С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", - заключила депутат на видео, размещенном в Telegram-канале телеканала "Говорит Великий Львов".
Украинский флаг
Ветеран ГРУ назвал обязательное условие для денацификации Украины
08:22
 
Спецоперация на Украинемобилизация на УкраинеВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала