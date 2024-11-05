https://1prime.ru/20241105/mobilizatsiya-852597806.html

"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году

"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году

Киевские власти не смогли обеспечить выполнение поставленного на 2024 год плана по мобилизации граждан, поделилась депутат украинского парламента, член комитета | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T08:37+0300

2024-11-05T08:37+0300

2024-11-05T08:37+0300

спецоперация на украине

мобилизация на украине

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Киевские власти не смогли обеспечить выполнение поставленного на 2024 год плана по мобилизации граждан, поделилась депутат украинского парламента, член комитета Рады по обороне Соломия Бобровская.Так, она отметила, что существенный спад в наборе новых солдат был отмечен в сентябре текущего года. В связи с масштабными потерями пехоты многие авиатехники и военные ПВО были переведены в другие подразделения для восполнения состава. При этом количество людей все еще не соответствует ни годовому, ни даже месячному плану. "С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", - заключила депутат на видео, размещенном в Telegram-канале телеканала "Говорит Великий Львов".

https://1prime.ru/20241105/ukraina-852597462.html

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мобилизация на украине, всу