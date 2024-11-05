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"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году
"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году
Киевские власти не смогли обеспечить выполнение поставленного на 2024 год плана по мобилизации граждан, поделилась депутат украинского парламента, член комитета | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T08:37+0300
2024-11-05T08:37+0300
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Киевские власти не смогли обеспечить выполнение поставленного на 2024 год плана по мобилизации граждан, поделилась депутат украинского парламента, член комитета Рады по обороне Соломия Бобровская.Так, она отметила, что существенный спад в наборе новых солдат был отмечен в сентябре текущего года. В связи с масштабными потерями пехоты многие авиатехники и военные ПВО были переведены в другие подразделения для восполнения состава. При этом количество людей все еще не соответствует ни годовому, ни даже месячному плану. "С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", - заключила депутат на видео, размещенном в Telegram-канале телеканала "Говорит Великий Львов".
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мобилизация на украине, всу
Спецоперация на Украине, мобилизация на Украине, ВСУ
"Не выполняем": в Раде рассказали о крупнейшем провале Киева в 2024 году
Бобровская: власти Украины провалили план по мобилизации в 2024 года
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Киевские власти не смогли обеспечить выполнение поставленного на 2024 год плана по мобилизации граждан, поделилась депутат украинского парламента, член комитета Рады по обороне Соломия Бобровская.
Так, она отметила, что существенный спад в наборе новых солдат был отмечен в сентябре текущего года. В связи с масштабными потерями пехоты многие авиатехники и военные ПВО были переведены в другие подразделения для восполнения состава. При этом количество людей все еще не соответствует ни годовому, ни даже месячному плану.
"С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", - заключила депутат на видео, размещенном в Telegram-канале телеканала "Говорит Великий Львов".
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