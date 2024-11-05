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МОЭК зафиксировала рекорд по количеству договоров на автоплатеж за тепло

МОЭК зафиксировала рекорд по количеству договоров на автоплатеж за тепло - 05.11.2024, ПРАЙМ

МОЭК зафиксировала рекорд по количеству договоров на автоплатеж за тепло

Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) сообщила о рекордном количестве заключенных соглашений на автоплатеж за тепло. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T15:27+0300

2024-11-05T15:27+0300

2024-11-05T15:51+0300

энергетика

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компании (МОЭК) сообщила о рекордном количестве заключенных соглашений на автоплатеж за тепло. По данным пресс-службы компании, в октябре сразу 88 юрлиц и ИП дали согласие на автоматические платежи за тепло. Это стало самым высоким показателем за всю историю проекта. Указанное число сопоставимо с количеством заключенных договоров в течение квартала. Опцию безакцептного списания в основном применяют ИП: владельцы парикмахерских, небольших продуктовых и хозяйственных магазинов, ателье, ремонтных мастерских, цветочных лавок на первых этажах жилых домов. Эти лица, как правило, не имеют в штате бухгалтера и им удобно перевести оплату в автоформат. Всего с контрагентами заключено 1137 таких соглашений, сообщила пресс-служба. МОЭК входит в "Газпром энергохолдинг" и является единой теплоснабжающей организацией Москвы, которая обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города.

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