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В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Молдавии
В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Молдавии - 05.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Молдавии
Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было и быть не могло, а обвинение в адрес Москвы являются голословными. Об этом сообщил... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T12:43+0300
2024-11-05T12:43+0300
2024-11-05T12:43+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было и быть не могло, а обвинение в адрес Москвы являются голословными. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии", - рассказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.По словам Пескова, такого рода обвинения не имеют под собой никаких доказательств. Кроме того, Кишинев подвергает молдавскую оппозицию несанкционированным атаками, арестам и обыскам, что подтверждает авторитарный настрой молдавского руководства.Выборы президента Молдавии состоялись 3 ноября. Победу одержала прозападный политик Майя Санду, которая, таким образом, будет занимать пост главы государства второй раз подряд.В
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россия, молдавия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на обвинения во вмешательстве России в выборы в Молдавии
Песков: никакого вмешательства РФ в выборы в Молдавии не было и быть не могло
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было и быть не могло, а обвинение в адрес Москвы являются голословными. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии", - рассказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.
По словам Пескова, такого рода обвинения не имеют под собой никаких доказательств. Кроме того, Кишинев подвергает молдавскую оппозицию несанкционированным атаками, арестам и обыскам, что подтверждает авторитарный настрой молдавского руководства.
Выборы президента Молдавии состоялись 3 ноября. Победу одержала прозападный политик Майя Санду, которая, таким образом, будет занимать пост главы государства второй раз подряд.В
Не президент "для всех". Политик прокомментировал победу Санду в Молдавии