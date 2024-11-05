https://1prime.ru/20241105/mosbirzha-852617734.html

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже выросло на 1,5 процента

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже выросло на 1,5 процента - 05.11.2024, ПРАЙМ

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже выросло на 1,5 процента

Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября выросло на 1,45% - до 34,2 миллиона, всего ими открыто 62,1 миллиона счетов,... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T18:29+0300

2024-11-05T18:29+0300

2024-11-05T18:29+0300

банк россии

биржевые торги

брокеры

мосбиржа

физлица

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября выросло на 1,45% - до 34,2 миллиона, всего ими открыто 62,1 миллиона счетов, сообщила торговая площадка. "Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2024 года составило 34,2 миллиона (+489 тысяч за октябрь), ими открыто 62,1 миллиона счетов. Сделки на Московской бирже в октябре заключили 3,9 миллиона человек. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в октябре составил 158,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Доля физлиц в объеме торгов акциями в октябре составила 72,6%, в объеме торгов облигациями – 37,1%, на спот-рынке валюты – 7,5%, на срочном рынке – 66,9%. При этом самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (17%), "Газпрома" (14%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Роснефти" (6%), "Яндекса" (6%), "Полюса" (4%), "Норникеля" (4%) и Т-Банка (4%). Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12,9%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 84%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями Т-Банка, Сбербанка, "Лукойла", "Газпрома", "Мечела", "Магнита", ВТБ, "Яндекса" и "Полюса". Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,88 миллиона, увеличившись за октябрь на 22,4 тысячи. Торговый оборот на счетах ИИС вырос на 4% по сравнению с октябрем 2023 года - до 230,2 миллиарда рублей. В структуре оборота 63% составили сделки с акциями, 11% – с облигациями и 26% – с паями фондов. Регионами-лидерами по количеству открытых ИИС, по данным Мосбиржи, являются Москва (587,5 тысячи счетов), Московская область (348,1 тысячи) и Санкт-Петербург (284,8 тысячи). В десятку также вошли Свердловская область (195,2 тысячи), Краснодарский край (191,3 тысячи), Башкирия (182,5 тысячи), Татарстан (163 тысячи), Ростовская область (153,7 тысячи), Челябинская область (144,6 тысячи) и Самарская область (134,9 тысячи).

https://1prime.ru/20241102/mosbirzha-852568225.html

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банк россии, биржевые торги, брокеры, мосбиржа, физлица