https://1prime.ru/20241105/nato-852601991.html
"Ничтожные шансы": Пушков назвал главный провал генсека НАТО по Украине
"Ничтожные шансы": Пушков назвал главный провал генсека НАТО по Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Ничтожные шансы": Пушков назвал главный провал генсека НАТО по Украине
Позиция нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте по вступлению Украины в НАТО подорвана из-за отказа стран-членов блока принять... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:42+0300
2024-11-05T10:42+0300
2024-11-05T10:42+0300
политика
алексей пушков
украина
нато
марк рютте
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Позиция нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте по вступлению Украины в НАТО подорвана из-за отказа стран-членов блока принять Киев в свои ряды, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Как сообщает Ханс фон дер Букхардт, старший политический корреспондент издания Politico, во время встречи с генсеком НАТО Рютте канцлер Шольц высказался против "перспективы вступления Украины" в альянс", — объяснил он свой вывод.Пушков также обратил внимание, что потенциальное членство Украины в альянсе создает раскол между государствами внутри самого объединения. Так, европейские лидеры не могут прийти к компромиссу по вопросу обещанного членства, что подрывает авторитет и обещания Рютте.Глава комиссии Совфеда убежден, что вступление Украины будет и дальше переноситься "на все более отдаленное будущее", которое, вероятнее всего, так и не наступит.
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алексей пушков, украина, нато, марк рютте
Политика, Алексей Пушков, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
"Ничтожные шансы": Пушков назвал главный провал генсека НАТО по Украине
Пушков: отказ Запада от приглашения Украины в НАТО подрывает позицию Рютте
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ.
Позиция нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте по вступлению Украины в НАТО подорвана из-за отказа стран-членов блока принять Киев в свои ряды, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале
.
"Как сообщает Ханс фон дер Букхардт, старший политический корреспондент издания Politico, во время встречи с генсеком НАТО Рютте канцлер Шольц высказался против "перспективы вступления Украины" в альянс", — объяснил он свой вывод.
Пушков также обратил внимание, что потенциальное членство Украины в альянсе создает раскол между государствами внутри самого объединения. Так, европейские лидеры не могут прийти к компромиссу по вопросу обещанного членства, что подрывает авторитет и обещания Рютте.
Глава комиссии Совфеда убежден, что вступление Украины будет и дальше переноситься "на все более отдаленное будущее", которое, вероятнее всего, так и не наступит.
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