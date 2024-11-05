https://1prime.ru/20241105/nato-852601991.html

"Ничтожные шансы": Пушков назвал главный провал генсека НАТО по Украине

"Ничтожные шансы": Пушков назвал главный провал генсека НАТО по Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Ничтожные шансы": Пушков назвал главный провал генсека НАТО по Украине

Позиция нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте по вступлению Украины в НАТО подорвана из-за отказа стран-членов блока принять... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T10:42+0300

2024-11-05T10:42+0300

2024-11-05T10:42+0300

политика

алексей пушков

украина

нато

марк рютте

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Позиция нового генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте по вступлению Украины в НАТО подорвана из-за отказа стран-членов блока принять Киев в свои ряды, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Как сообщает Ханс фон дер Букхардт, старший политический корреспондент издания Politico, во время встречи с генсеком НАТО Рютте канцлер Шольц высказался против "перспективы вступления Украины" в альянс", — объяснил он свой вывод.Пушков также обратил внимание, что потенциальное членство Украины в альянсе создает раскол между государствами внутри самого объединения. Так, европейские лидеры не могут прийти к компромиссу по вопросу обещанного членства, что подрывает авторитет и обещания Рютте.Глава комиссии Совфеда убежден, что вступление Украины будет и дальше переноситься "на все более отдаленное будущее", которое, вероятнее всего, так и не наступит.

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алексей пушков, украина, нато, марк рютте