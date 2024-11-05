https://1prime.ru/20241105/nato-852613260.html

В Белоруссии предупредили о скором столкновении с НАТО

В Белоруссии предупредили о скором столкновении с НАТО - 05.11.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии предупредили о скором столкновении с НАТО

Североатлантический альянс готовится к вооруженному столкновению с Москвой и Минском, заявил начальник главного управления — замначальника Генштаба ВС... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T16:16+0300

2024-11-05T16:16+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс готовится к вооруженному столкновению с Москвой и Минском, заявил начальник главного управления — замначальника Генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк. Его слова публикует издание Sputnik Беларусь."Коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям", — объяснил белорусский военный.По словам Куприянюка, балтийские государства и Польша являются для Вашингтона плацдармом, который будет задействован альянсом во время столкновения с Россией и Белоруссией.

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