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В Белоруссии предупредили о скором столкновении с НАТО - 05.11.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии предупредили о скором столкновении с НАТО
В Белоруссии предупредили о скором столкновении с НАТО - 05.11.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии предупредили о скором столкновении с НАТО
Североатлантический альянс готовится к вооруженному столкновению с Москвой и Минском, заявил начальник главного управления — замначальника Генштаба ВС... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:16+0300
2024-11-05T16:16+0300
политика
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс готовится к вооруженному столкновению с Москвой и Минском, заявил начальник главного управления — замначальника Генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк. Его слова публикует издание Sputnik Беларусь."Коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям", — объяснил белорусский военный.По словам Куприянюка, балтийские государства и Польша являются для Вашингтона плацдармом, который будет задействован альянсом во время столкновения с Россией и Белоруссией.
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нато, белоруссия, россия
Политика, НАТО, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ
16:16 05.11.2024
 
В Белоруссии предупредили о скором столкновении с НАТО

Куприянюк: НАТО готовится к открытому противостоянию с Белоруссией и Россией

© flickr.com / U.S. Army Europe ImagesПоднятие флага НАТО
Поднятие флага НАТО - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© flickr.com / U.S. Army Europe Images
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Североатлантический альянс готовится к вооруженному столкновению с Москвой и Минском, заявил начальник главного управления — замначальника Генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк. Его слова публикует издание Sputnik Беларусь.
"Коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям", — объяснил белорусский военный.
По словам Куприянюка, балтийские государства и Польша являются для Вашингтона плацдармом, который будет задействован альянсом во время столкновения с Россией и Белоруссией.
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