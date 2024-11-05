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В США задействовали нацгвардию для обеспечения безопасности на выборах
В США задействовали нацгвардию для обеспечения безопасности на выборах - 05.11.2024, ПРАЙМ
В США задействовали нацгвардию для обеспечения безопасности на выборах
Вашингтон, а также минимум 18 штатов США задействовали национальную гвардию для целей обеспечения безопасности на выборах президента страны. Об этом сообщил... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T23:09+0300
2024-11-05T23:09+0300
2024-11-05T23:09+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон, а также минимум 18 штатов США задействовали национальную гвардию для целей обеспечения безопасности на выборах президента страны. Об этом сообщил телеканал NBC News. Отмечается, что нацгвардию в том числе привлекли такие штаты, как Аризона, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин и Невада. По данным телеканала, в общей сложности около 350 военнослужащих будут работать в ходе выборов в двух категориях: кибербезопасность и правоохранительная деятельность или обеспечение порядка на выборах. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис, безопасность
Выборы в США, США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, безопасность
В США задействовали нацгвардию для обеспечения безопасности на выборах
NBC News: Вашингтон и 18 штатов привлекли нацгвардию для безопасности на выборах
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон, а также минимум 18 штатов США задействовали национальную гвардию для целей обеспечения безопасности на выборах президента страны. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Отмечается, что нацгвардию в том числе привлекли такие штаты, как Аризона, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин и Невада.
По данным телеканала, в общей сложности около 350 военнослужащих будут работать в ходе выборов в двух категориях: кибербезопасность и правоохранительная деятельность или обеспечение порядка на выборах.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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