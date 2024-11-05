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НАУФОР повысила членские взносы на 2025 год

НАУФОР повысила членские взносы на 2025 год - 05.11.2024, ПРАЙМ

НАУФОР повысила членские взносы на 2025 год

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) повышает членские взносы на 2025 год, рост составит от 25% до 2,5 раз, а для регистраторов размер... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T16:48+0300

2024-11-05T16:48+0300

2024-11-05T16:48+0300

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россия

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взносы

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) повышает членские взносы на 2025 год, рост составит от 25% до 2,5 раз, а для регистраторов размер взносов по-прежнему будет определяться их доходами, следует из сообщения по итогам заседания совета директоров НАУФОР. "Состоялось заседание совета директоров НАУФОР. Утверждены членские взносы на 2025 год - в зависимости от собственных средств и набора лицензий предусмотрено увеличение на 25%, которое коснется около 500 членов, на 50% взносы увеличатся для примерно 50, в 2 раза - для 6, а для крупнейших 70 - в 2,5 раза. При этом взносы регистраторов (они платят взносы в зависимости от доходов) остались прежними", - говорится в сообщении. Кроме того, совет директоров НАУФОР принял в ассоциацию три московские управляющие компании: ООО "УК "Миллениум", ООО "УК "Про.Финанс" и ООО "Профтим". Все компании вступили в НАУФОР в связи с получением лицензии. Таким образом, общее количество членов НАУФОР достигло 682, том числе 181 банк. По видам деятельности в НАУФОР числится 251 брокер, 306 управляющих компаний, 102 инвестиционных советника, 27 спецдепозитариев, 31 регистратор.

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россия, науфор, взносы