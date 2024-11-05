Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАУФОР повысила членские взносы на 2025 год - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241105/naufor-852613931.html
НАУФОР повысила членские взносы на 2025 год
НАУФОР повысила членские взносы на 2025 год - 05.11.2024, ПРАЙМ
НАУФОР повысила членские взносы на 2025 год
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) повышает членские взносы на 2025 год, рост составит от 25% до 2,5 раз, а для регистраторов размер... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:48+0300
2024-11-05T16:48+0300
экономика
россия
науфор
взносы
https://cdnn.1prime.ru/img/84116/99/841169999_0:155:2985:1834_1920x0_80_0_0_f8dc1399f98a0f7960728632be9ab724.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) повышает членские взносы на 2025 год, рост составит от 25% до 2,5 раз, а для регистраторов размер взносов по-прежнему будет определяться их доходами, следует из сообщения по итогам заседания совета директоров НАУФОР. "Состоялось заседание совета директоров НАУФОР. Утверждены членские взносы на 2025 год - в зависимости от собственных средств и набора лицензий предусмотрено увеличение на 25%, которое коснется около 500 членов, на 50% взносы увеличатся для примерно 50, в 2 раза - для 6, а для крупнейших 70 - в 2,5 раза. При этом взносы регистраторов (они платят взносы в зависимости от доходов) остались прежними", - говорится в сообщении. Кроме того, совет директоров НАУФОР принял в ассоциацию три московские управляющие компании: ООО "УК "Миллениум", ООО "УК "Про.Финанс" и ООО "Профтим". Все компании вступили в НАУФОР в связи с получением лицензии. Таким образом, общее количество членов НАУФОР достигло 682, том числе 181 банк. По видам деятельности в НАУФОР числится 251 брокер, 306 управляющих компаний, 102 инвестиционных советника, 27 спецдепозитариев, 31 регистратор.
https://1prime.ru/20241102/mosbirzha-852568225.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84116/99/841169999_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_4df57d908eec22f755ff8558da3452ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, науфор, взносы
Экономика, РОССИЯ, НАУФОР, взносы
16:48 05.11.2024
 
НАУФОР повысила членские взносы на 2025 год

НАУФОР повысила членские взносы на 2025 год от 25% до 2,5 раз

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) повышает членские взносы на 2025 год, рост составит от 25% до 2,5 раз, а для регистраторов размер взносов по-прежнему будет определяться их доходами, следует из сообщения по итогам заседания совета директоров НАУФОР.
"Состоялось заседание совета директоров НАУФОР. Утверждены членские взносы на 2025 год - в зависимости от собственных средств и набора лицензий предусмотрено увеличение на 25%, которое коснется около 500 членов, на 50% взносы увеличатся для примерно 50, в 2 раза - для 6, а для крупнейших 70 - в 2,5 раза. При этом взносы регистраторов (они платят взносы в зависимости от доходов) остались прежними", - говорится в сообщении.
Кроме того, совет директоров НАУФОР принял в ассоциацию три московские управляющие компании: ООО "УК "Миллениум", ООО "УК "Про.Финанс" и ООО "Профтим". Все компании вступили в НАУФОР в связи с получением лицензии.
Таким образом, общее количество членов НАУФОР достигло 682, том числе 181 банк. По видам деятельности в НАУФОР числится 251 брокер, 306 управляющих компаний, 102 инвестиционных советника, 27 спецдепозитариев, 31 регистратор.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4 процента
2 ноября, 18:25
 
ЭкономикаРОССИЯНАУФОРвзносы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала