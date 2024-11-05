https://1prime.ru/20241105/nedvizhimost-852560673.html
“Копите деньги”. Цены на вторичное жилье скоро начнут падать
“Копите деньги”. Цены на вторичное жилье скоро начнут падать - 05.11.2024, ПРАЙМ
“Копите деньги”. Цены на вторичное жилье скоро начнут падать
Активное снижение цен на вторичном рынке недвижимости можно прогнозировать только к концу года, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T02:02+0300
2024-11-05T02:02+0300
2024-11-05T02:02+0300
ипотека
вторичный рынок жилья
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/67/842686741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82f77323b770ceec740355e330cde60d.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Активное снижение цен на вторичном рынке недвижимости можно прогнозировать только к концу года, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков”, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.Рынок вторичной недвижимости не показал снижения цен на фоне завершения программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. “Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет и не торопились снижать стоимость. Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%”, - отметил он.Проблема в тех же запредельно высоких для долгосрочных кредитов ставках кредитования. Для покупки жилья на "вторичке" большинству семей потребуется кредит, даже если у них в качестве базового капитала имеется квартира для продажи. Разницу в этом случае все равно придется заимствовать в банке, а это становится серьезной нагрузкой.Поэтому ажиотажного спроса на вторичном рынке не случилось. Ближе к новому году собственники осознают этот тренд и можно ожидать снижение цен на недвижимость до 10%.По мнению Кулакова, рассчитывать на обвал при этом не стоит. За последний месяц рост арендных ставок на однокомнатные квартиры составил 10%. Поэтому, не находя адекватного предложения по покупке, потенциальные продавцы предпочитают сдавать квартиры, пока не сформируется устойчивый покупательский спрос.“Поэтому совет этой осени: копите деньги на новое жилье. Ставки по депозитам этому способствуют”, - заключил эксперт.
https://1prime.ru/20241102/ipoteka-852508862.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/67/842686741_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d9e1f24a24b640ccf685ffdea24cf0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, вторичный рынок жилья, недвижимость
ипотека, вторичный рынок жилья, Недвижимость
“Копите деньги”. Цены на вторичное жилье скоро начнут падать
Профессор Кулаков: к концу года вторичное жилье подешевеет примерно на 10%
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Активное снижение цен на вторичном рынке недвижимости можно прогнозировать только к концу года, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков”, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
Рынок вторичной недвижимости не показал снижения цен на фоне завершения программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. “Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет и не торопились снижать стоимость. Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%”, - отметил он.
Проблема в тех же запредельно высоких для долгосрочных кредитов ставках кредитования. Для покупки жилья на "вторичке" большинству семей потребуется кредит, даже если у них в качестве базового капитала имеется квартира для продажи. Разницу в этом случае все равно придется заимствовать в банке, а это становится серьезной нагрузкой.
На рынке ипотеки впервые запахло жареным
Поэтому ажиотажного спроса на вторичном рынке не случилось. Ближе к новому году собственники осознают этот тренд и можно ожидать снижение цен на недвижимость до 10%.
По мнению Кулакова, рассчитывать на обвал при этом не стоит. За последний месяц рост арендных ставок на однокомнатные квартиры составил 10%. Поэтому, не находя адекватного предложения по покупке, потенциальные продавцы предпочитают сдавать квартиры, пока не сформируется устойчивый покупательский спрос.
“Поэтому совет этой осени: копите деньги на новое жилье. Ставки по депозитам этому способствуют”, - заключил эксперт.