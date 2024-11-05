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“Копите деньги”. Цены на вторичное жилье скоро начнут падать

“Копите деньги”. Цены на вторичное жилье скоро начнут падать - 05.11.2024, ПРАЙМ

“Копите деньги”. Цены на вторичное жилье скоро начнут падать

Активное снижение цен на вторичном рынке недвижимости можно прогнозировать только к концу года, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T02:02+0300

2024-11-05T02:02+0300

2024-11-05T02:02+0300

ипотека

вторичный рынок жилья

недвижимость

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Активное снижение цен на вторичном рынке недвижимости можно прогнозировать только к концу года, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков”, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.Рынок вторичной недвижимости не показал снижения цен на фоне завершения программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. “Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет и не торопились снижать стоимость. Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%”, - отметил он.Проблема в тех же запредельно высоких для долгосрочных кредитов ставках кредитования. Для покупки жилья на "вторичке" большинству семей потребуется кредит, даже если у них в качестве базового капитала имеется квартира для продажи. Разницу в этом случае все равно придется заимствовать в банке, а это становится серьезной нагрузкой.Поэтому ажиотажного спроса на вторичном рынке не случилось. Ближе к новому году собственники осознают этот тренд и можно ожидать снижение цен на недвижимость до 10%.По мнению Кулакова, рассчитывать на обвал при этом не стоит. За последний месяц рост арендных ставок на однокомнатные квартиры составил 10%. Поэтому, не находя адекватного предложения по покупке, потенциальные продавцы предпочитают сдавать квартиры, пока не сформируется устойчивый покупательский спрос.“Поэтому совет этой осени: копите деньги на новое жилье. Ставки по депозитам этому способствуют”, - заключил эксперт.

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ипотека, вторичный рынок жилья, недвижимость