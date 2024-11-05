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"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию

"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию

Практически все государства-участники "Большой семерки" сталкиваются с все большей политический неопределенностью. Тенденция отразилась как на острых выборах в... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T16:29+0300

2024-11-05T16:29+0300

2024-11-05T16:29+0300

политика

g7

сша

кризис

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Практически все государства-участники "Большой семерки" сталкиваются с все большей политический неопределенностью. Тенденция отразилась как на острых выборах в Штатах, так и на кризисах правительств Японии, Канады и Германии, передает издание Semafor. "Практически все страны-члены G7 сейчас сталкиваются со значительной политической неопределенностью", - подчеркнули авторы статьи.Так, издание утверждает, что немецкое правительство находится на грани краха из-за неспособности урегулировать кризисы своей страны, премьер-министр Канады Джастин Трюдо теряет свою популярность на выборах, а правящая партия Японии и вовсе проиграла недавние выборы. Не лучше ситуация обстоит и во Франции и Британии.Авторы отметили единственную страну "семерки", правительство которой отличается относительной стабильностью на сегодняшний день - Италию и ее право направленное правительство. Политика итальянского премьер-министра Джорджии Мелони при этом лишь повышает привлекательность государства за рубежом.

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g7, сша, кризис