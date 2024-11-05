Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241105/neopredelnnost-852613400.html
"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию
"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию
Практически все государства-участники "Большой семерки" сталкиваются с все большей политический неопределенностью. Тенденция отразилась как на острых выборах в... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:29+0300
2024-11-05T16:29+0300
политика
g7
сша
кризис
https://cdnn.1prime.ru/img/78617/42/786174294_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_adf7f743be82f9b6a64867c73e837a84.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Практически все государства-участники "Большой семерки" сталкиваются с все большей политический неопределенностью. Тенденция отразилась как на острых выборах в Штатах, так и на кризисах правительств Японии, Канады и Германии, передает издание Semafor. "Практически все страны-члены G7 сейчас сталкиваются со значительной политической неопределенностью", - подчеркнули авторы статьи.Так, издание утверждает, что немецкое правительство находится на грани краха из-за неспособности урегулировать кризисы своей страны, премьер-министр Канады Джастин Трюдо теряет свою популярность на выборах, а правящая партия Японии и вовсе проиграла недавние выборы. Не лучше ситуация обстоит и во Франции и Британии.Авторы отметили единственную страну "семерки", правительство которой отличается относительной стабильностью на сегодняшний день - Италию и ее право направленное правительство. Политика итальянского премьер-министра Джорджии Мелони при этом лишь повышает привлекательность государства за рубежом.
https://1prime.ru/20241105/vybory-852609631.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78617/42/786174294_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_0d914c552f89b51d8565111fa2d81f7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
g7, сша, кризис
Политика, G7, США, кризис
16:29 05.11.2024
 
"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию

Semafor: практически все страны G7 сталкиваются с растущей политический неопределенностью

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию саммита стран G7
Подготовка к открытию саммита стран G7 - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Практически все государства-участники "Большой семерки" сталкиваются с все большей политический неопределенностью. Тенденция отразилась как на острых выборах в Штатах, так и на кризисах правительств Японии, Канады и Германии, передает издание Semafor.
"Практически все страны-члены G7 сейчас сталкиваются со значительной политической неопределенностью", - подчеркнули авторы статьи.
Так, издание утверждает, что немецкое правительство находится на грани краха из-за неспособности урегулировать кризисы своей страны, премьер-министр Канады Джастин Трюдо теряет свою популярность на выборах, а правящая партия Японии и вовсе проиграла недавние выборы. Не лучше ситуация обстоит и во Франции и Британии.
Авторы отметили единственную страну "семерки", правительство которой отличается относительной стабильностью на сегодняшний день - Италию и ее право направленное правительство. Политика итальянского премьер-министра Джорджии Мелони при этом лишь повышает привлекательность государства за рубежом.
Печатные СМИ - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
"Резкое отклонение": выяснилось, какого кандидата поддержали СМИ Штатов
15:05
 
ПолитикаG7СШАкризис
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала