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"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию
"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию
Практически все государства-участники "Большой семерки" сталкиваются с все большей политический неопределенностью. Тенденция отразилась как на острых выборах в... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:29+0300
2024-11-05T16:29+0300
2024-11-05T16:29+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Практически все государства-участники "Большой семерки" сталкиваются с все большей политический неопределенностью. Тенденция отразилась как на острых выборах в Штатах, так и на кризисах правительств Японии, Канады и Германии, передает издание Semafor. "Практически все страны-члены G7 сейчас сталкиваются со значительной политической неопределенностью", - подчеркнули авторы статьи.Так, издание утверждает, что немецкое правительство находится на грани краха из-за неспособности урегулировать кризисы своей страны, премьер-министр Канады Джастин Трюдо теряет свою популярность на выборах, а правящая партия Японии и вовсе проиграла недавние выборы. Не лучше ситуация обстоит и во Франции и Британии.Авторы отметили единственную страну "семерки", правительство которой отличается относительной стабильностью на сегодняшний день - Италию и ее право направленное правительство. Политика итальянского премьер-министра Джорджии Мелони при этом лишь повышает привлекательность государства за рубежом.
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g7, сша, кризис
Политика, G7, США, кризис
"Значительная неопределенность": в странах G7 заметили опасную тенденцию
Semafor: практически все страны G7 сталкиваются с растущей политический неопределенностью
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Практически все государства-участники "Большой семерки" сталкиваются с все большей политический неопределенностью. Тенденция отразилась как на острых выборах в Штатах, так и на кризисах правительств Японии, Канады и Германии, передает издание Semafor.
"Практически все страны-члены G7 сейчас сталкиваются со значительной политической неопределенностью", - подчеркнули авторы статьи.
Так, издание утверждает, что немецкое правительство находится на грани краха из-за неспособности урегулировать кризисы своей страны, премьер-министр Канады Джастин Трюдо теряет свою популярность на выборах, а правящая партия Японии и вовсе проиграла недавние выборы. Не лучше ситуация обстоит и во Франции и Британии.
Авторы отметили единственную страну "семерки", правительство которой отличается относительной стабильностью на сегодняшний день - Италию и ее право направленное правительство. Политика итальянского премьер-министра Джорджии Мелони при этом лишь повышает привлекательность государства за рубежом.
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