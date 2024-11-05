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"Ъ": продажи российских ноутбуков впервые обошли американские - 05.11.2024, ПРАЙМ
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"Ъ": продажи российских ноутбуков впервые обошли американские
"Ъ": продажи российских ноутбуков впервые обошли американские - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Ъ": продажи российских ноутбуков впервые обошли американские
По итогам девяти месяцев продажи российских ноутбуков, пусть и с символическим преимуществом, обогнали американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6% рынка,... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:31+0300
2024-11-05T09:31+0300
экономика
россия
ноутбуки
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МОСКВА, 5 ноя -ПРАЙМ. По итогам девяти месяцев продажи российских ноутбуков, пусть и с символическим преимуществом, обогнали американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6% рынка, говорится в материале издания "Коммерсантъ".Отмечается, что в настоящее время западные конкуренты удерживают менее десяти процентов рынка.С начала года по середину октября 2024 года в России было продано 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели как в денежном выражении, так и в количественном - на 12% и 6% соответственно.Чаще всего россияне приобретали ноутбуки таких марок, как Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway.Однако, основную долю рынка (70-72%) все еще занимают китайские и тайваньские компании, такие как Asus, MSI, Lenovo и другие. В прошлом году соотношение российских и американских брендов было 7% против 13%, а в 2022 году - 4% против 30%.
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россия, ноутбуки
Экономика, РОССИЯ, ноутбуки
09:31 05.11.2024
 
"Ъ": продажи российских ноутбуков впервые обошли американские

"Ъ": российские ноутбуки впервые обошли американских конкурентов по продажам

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДистанционное обучение
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 ноя -ПРАЙМ. По итогам девяти месяцев продажи российских ноутбуков, пусть и с символическим преимуществом, обогнали американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6% рынка, говорится в материале издания "Коммерсантъ".
Отмечается, что в настоящее время западные конкуренты удерживают менее десяти процентов рынка.
С начала года по середину октября 2024 года в России было продано 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели как в денежном выражении, так и в количественном - на 12% и 6% соответственно.
Чаще всего россияне приобретали ноутбуки таких марок, как Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway.
Однако, основную долю рынка (70-72%) все еще занимают китайские и тайваньские компании, такие как Asus, MSI, Lenovo и другие. В прошлом году соотношение российских и американских брендов было 7% против 13%, а в 2022 году - 4% против 30%.
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ЭкономикаРОССИЯноутбуки
 
 
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