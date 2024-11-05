https://1prime.ru/20241105/noutbuki-852599493.html

"Ъ": продажи российских ноутбуков впервые обошли американские

"Ъ": продажи российских ноутбуков впервые обошли американские - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Ъ": продажи российских ноутбуков впервые обошли американские

По итогам девяти месяцев продажи российских ноутбуков, пусть и с символическим преимуществом, обогнали американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6% рынка,... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:31+0300

2024-11-05T09:31+0300

2024-11-05T09:31+0300

экономика

россия

ноутбуки

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МОСКВА, 5 ноя -ПРАЙМ. По итогам девяти месяцев продажи российских ноутбуков, пусть и с символическим преимуществом, обогнали американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6% рынка, говорится в материале издания "Коммерсантъ".Отмечается, что в настоящее время западные конкуренты удерживают менее десяти процентов рынка.С начала года по середину октября 2024 года в России было продано 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели как в денежном выражении, так и в количественном - на 12% и 6% соответственно.Чаще всего россияне приобретали ноутбуки таких марок, как Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway.Однако, основную долю рынка (70-72%) все еще занимают китайские и тайваньские компании, такие как Asus, MSI, Lenovo и другие. В прошлом году соотношение российских и американских брендов было 7% против 13%, а в 2022 году - 4% против 30%.

https://1prime.ru/20241030/apple-852513545.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ноутбуки