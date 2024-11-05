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Россия возобновила авиасообщение с Оманом - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Россия возобновила авиасообщение с Оманом
Россия возобновила авиасообщение с Оманом - 05.11.2024, ПРАЙМ
Россия возобновила авиасообщение с Оманом
Россия возобновила в конце октября прямое авиасообщение с Оманом и планирует с 1 декабря нарастить число рейсов до 5 в неделю, а с 25 декабря —до 6. Об этос... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T18:25+0300
2024-11-05T19:13+0300
россия
оман
авиасообщение
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия возобновила в конце октября прямое авиасообщение с Оманом и планирует с 1 декабря нарастить число рейсов до 5 в неделю, а с 25 декабря —до 6. Об этос сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. Отмечается, что региональный менеджер Oman Air в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дмитрий Капарулин и коммерческий представитель Oman Air в России Маргарита Полякова информировали о возобновлении прямых рейсов в Султанат Оман. "Полеты возобновились с 29 октября 2024 года", — сказано в сообщении МЭР по итогам торжественного мероприятия министерства туризма и культурного наследия Омана в Москве. Сейчас из "Шереметьево" выполняется три рейса в неделю на воздушных судах Boeing 737-8. "С 1 декабря планируется увеличение полетной программы до 5 рейсов в неделю, с 25 декабря - до 6 раз в неделю", - сказано в сообщении. Отмечается, что туристические потоки между Россией и Оманом растут и уже превзошли объемы до пандемии. Выездной поток российских туристов в Оман за 2023 год составил 39 тысяч поездок и почти в два раза превзошел показатели доковидного 2019 года. В текущем полугодии въездной поток оманских туристов в Россию вырос более чем в 6 раз по сравнению с прошлогодним показателем и составил 2,6 тысяч поездок. В последние годы РФ и Оман начали более плотное взаимодействие по всем основным направлениям сотрудничества - в спорте, культуре, экономике и туризме, отмечается в сообщении.
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россия, оман, авиасообщение
РОССИЯ, ОМАН, авиасообщение
18:25 05.11.2024 (обновлено: 19:13 05.11.2024)
 
Россия возобновила авиасообщение с Оманом

МЭР: РФ возобновила авиасообщение с Оманом и запустит шесть рейсов в неделю

© Фото : Unsplash/mostafa merajiМаскат, Оман
Маскат, Оман - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© Фото : Unsplash/mostafa meraji
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия возобновила в конце октября прямое авиасообщение с Оманом и планирует с 1 декабря нарастить число рейсов до 5 в неделю, а с 25 декабря —до 6. Об этос сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Отмечается, что региональный менеджер Oman Air в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дмитрий Капарулин и коммерческий представитель Oman Air в России Маргарита Полякова информировали о возобновлении прямых рейсов в Султанат Оман.
"Полеты возобновились с 29 октября 2024 года", — сказано в сообщении МЭР по итогам торжественного мероприятия министерства туризма и культурного наследия Омана в Москве.
Сейчас из "Шереметьево" выполняется три рейса в неделю на воздушных судах Boeing 737-8. "С 1 декабря планируется увеличение полетной программы до 5 рейсов в неделю, с 25 декабря - до 6 раз в неделю", - сказано в сообщении.
Отмечается, что туристические потоки между Россией и Оманом растут и уже превзошли объемы до пандемии. Выездной поток российских туристов в Оман за 2023 год составил 39 тысяч поездок и почти в два раза превзошел показатели доковидного 2019 года. В текущем полугодии въездной поток оманских туристов в Россию вырос более чем в 6 раз по сравнению с прошлогодним показателем и составил 2,6 тысяч поездок.
В последние годы РФ и Оман начали более плотное взаимодействие по всем основным направлениям сотрудничества - в спорте, культуре, экономике и туризме, отмечается в сообщении.
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