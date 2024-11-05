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СМИ: OpenAI может стать коммерческой компанией - 05.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: OpenAI может стать коммерческой компанией
СМИ: OpenAI может стать коммерческой компанией - 05.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: OpenAI может стать коммерческой компанией
Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ведет предварительные переговоры с регулирующими органами о том, чтобы стать коммерческой компанией, пишет... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:14+0300
2024-11-05T10:15+0300
openai
chatgpt
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ведет предварительные переговоры с регулирующими органами о том, чтобы стать коммерческой компанией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "OpenAI продвигается в своем стремлении преобразовать некоммерческую структуру компании стоимостью 157 миллиардов долларов в коммерческий бизнес, проведя предварительные переговоры с регулирующими органами", - пишет агентство. Предварительные переговоры о процессе изменения корпоративной структуры компания ведет с генеральной прокуратурой Калифорнии, рассказали агентству два осведомленных источника. Генеральный прокурор штата Делавэр также общался с OpenAI по поводу перехода от некоммерческой к коммерческой структуре, ссылается агентство на письмо, направленное компании. В марте предприниматель Илон Маск подал в суд на компанию, обвинив ее в нарушении условий контрактов и недобросовестном ведении бизнеса. Миллиардер заявлял, что OpenAI превратилась в "дочку" Microsoft и улучшает технологии искусственного интеллекта "для увеличения доходов Microsoft, а не для блага человечества". Позднее сооснователи компании Сэм Альтман, Грег Брокман и Илья Суцкевер сообщили на сайте, что Илон Маск, "обвинивший" компанию в использовании технологий искусственного интеллекта ради выгоды, сам поддерживал план преобразования этой некоммерческой организации в коммерческую и привлечения в нее 1 миллиарда долларов и более. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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openai, chatgpt
OpenAI, ChatGPT
10:14 05.11.2024 (обновлено: 10:15 05.11.2024)
 
СМИ: OpenAI может стать коммерческой компанией

Bloomberg: OpenAI ведет переговоры о том, чтобы стать коммерческой компанией

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ведет предварительные переговоры с регулирующими органами о том, чтобы стать коммерческой компанией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"OpenAI продвигается в своем стремлении преобразовать некоммерческую структуру компании стоимостью 157 миллиардов долларов в коммерческий бизнес, проведя предварительные переговоры с регулирующими органами", - пишет агентство.
Предварительные переговоры о процессе изменения корпоративной структуры компания ведет с генеральной прокуратурой Калифорнии, рассказали агентству два осведомленных источника. Генеральный прокурор штата Делавэр также общался с OpenAI по поводу перехода от некоммерческой к коммерческой структуре, ссылается агентство на письмо, направленное компании.
В марте предприниматель Илон Маск подал в суд на компанию, обвинив ее в нарушении условий контрактов и недобросовестном ведении бизнеса. Миллиардер заявлял, что OpenAI превратилась в "дочку" Microsoft и улучшает технологии искусственного интеллекта "для увеличения доходов Microsoft, а не для блага человечества".
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08:25
Позднее сооснователи компании Сэм Альтман, Грег Брокман и Илья Суцкевер сообщили на сайте, что Илон Маск, "обвинивший" компанию в использовании технологий искусственного интеллекта ради выгоды, сам поддерживал план преобразования этой некоммерческой организации в коммерческую и привлечения в нее 1 миллиарда долларов и более.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
OpenAIChatGPT
 
 
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