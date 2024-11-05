https://1prime.ru/20241105/oruzhie-852609746.html

В Белоруссии рассказали об оружии Запада для ударов по западным регионам РФ

В Белоруссии рассказали об оружии Запада для ударов по западным регионам РФ - 05.11.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии рассказали об оружии Запада для ударов по западным регионам РФ

Запад усиливает присутствие коалиционных войск на западных границах Союзного государства, у них есть вооружение для ударов по объектам как в Белоруссии, так и... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T15:06+0300

2024-11-05T15:06+0300

2024-11-05T15:06+0300

вооружения

россия

запад

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МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Запад усиливает присутствие коалиционных войск на западных границах Союзного государства, у них есть вооружение для ударов по объектам как в Белоруссии, так и западных регионах РФ, заявил начальник главного управления - заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк. "Стремительно наращивая военный потенциал, коллективный Запад усиливает присутствие коалиционных войск на западных границах Союзного государства. Уже сейчас в Восточной Европе, в том числе Польше и странах Балтии, развернуты значительные по боевому и численному составу группировки войск, оснащенные современным вооружением и способные наносить высокоточные удары по объектам на территории Беларуси и западных регионов России", - сказал он в интервью "Белорусской военной газете. Во славу Родины". По словам Куприянюка, "для отработки соответствующих задач задействуются самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, а интенсивность полетов разведывательной авиации ОВВС НАТО в нынешнем году составляет в среднем 30–40 самолетовылетов в неделю". "Масштабное присутствие коалиционных войск на восточном фланге альянса сопровождается их высокой военной активностью. Начиная с 2017 года численность иностранных воинских контингентов на территории Европы увеличилась более чем на 20 тысяч военнослужащих. Проведенная в европейском регионе серия учений "Защитник‑2024" стала беспрецедентной по своему географическому размаху и количеству привлеченных сил и средств. Всего в маневрах задействовались около 90 тысяч человек, до 15 тысяч единиц военной техники, около 300 самолетов, более 70 кораблей. При этом цели мероприятия и характер решаемых задач свидетельствуют о том, что Запад уже открыто готовится к военным действиям против России и Беларуси. Территория Европы используется как полигон для отработки вопросов переброски войск, создания наступательных группировок и их применения на восточном направлении", - отметил он. Замначальника Генштаба сообщил, что в восточноевропейских государствах ударными темпами совершенствуется военная инфраструктура — модернизируются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, создаются новые учебные центры, а также передовые базы для заблаговременного размещения и хранения техники, вооружения и материальных средств. "К настоящему времени только в Польше и странах Балтии завершена реконструкция пяти аэродромов, двух военно-морских баз, а также шести крупных полигонов. В ближайшее время там планируется возвести шесть учебных центров вблизи мест дислокации четырех механизированных дивизий. Кроме того, в польском Повидзе введен в эксплуатацию комплекс тылового и технического обеспечения, который позволяет укомплектовать вооружением и материальными средствами бронетанковую боевую бригадную группу СВ США", - сказал он. Куприянюк отметил, что "отдельного внимания, с точки зрения оценки вызовов и военных угроз для Республики Беларусь заслуживает начало функционирования в польском Редзиково базы противоракетной обороны США, технические характеристики которой дают возможность применять крылатые ракеты "Томагавк", способные поражать цели на всю глубину территории Республики Беларусь и европейской части Российской Федерации".

https://1prime.ru/20241101/svo-852550015.html

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