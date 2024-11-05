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В РФ хотят сохранить переход к другому работодателю при приостановке работы

В РФ хотят сохранить переход к другому работодателю при приостановке работы - 05.11.2024, ПРАЙМ

В РФ хотят сохранить переход к другому работодателю при приостановке работы

Минтруд предложил сохранить в 2025 году за работниками право переводиться к другому работодателю с сохранением рабочего места в случае приостановки... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T22:00+0300

2024-11-05T22:00+0300

2024-11-05T22:00+0300

россия

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работа

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Минтруд предложил сохранить в 2025 году за работниками право переводиться к другому работодателю с сохранением рабочего места в случае приостановки производства, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект постановления правительства РФ о продлении особенностей правового регулирования трудовых отношений опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "В 2025 году работники предприятий в случае приостановки производства по-прежнему смогут переводиться к другим работодателям… Перевод осуществляется только по желанию работника, действие трудового договора по прежнему месту работы в этих случаях не прекращается, а приостанавливается. На период трудоустройства у другого работодателя за работником сохраняется прежнее рабочее место и не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя", - говорится в сообщении. По данным заместителя главы Минтруда Дмитрия Платыгина, упрощение трудоустройства на период технологического простоя, плановых ремонтов оборудования, чрезвычайных обстоятельств позволит работникам сохранить высокий уровень дохода, а работодателям - сформировавшиеся трудовые коллективы. В рамках проекта также продлеваются нормы, которые позволяют специалистам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также приграничных районов трудоустраиваться в упрощенном порядке.

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россия, минтруд, работодатели, работа