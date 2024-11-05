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Песков рассказал о попытках Киева вовлечь Сеул в украинский конфликт - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал о попытках Киева вовлечь Сеул в украинский конфликт
Песков рассказал о попытках Киева вовлечь Сеул в украинский конфликт - 05.11.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о попытках Киева вовлечь Сеул в украинский конфликт
Киевские власти делают все, чтобы вовлечь Сеул в конфликт на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T12:30+0300
2024-11-05T12:30+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
всу
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Киевские власти делают все, чтобы вовлечь Сеул в конфликт на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул (в конфликт на Украине - ред.). Это мы наблюдаем. А что касается темы северокорейских солдат, то мне по-прежнему нечего добавить к тому, о чем говорил президент России на своей пресс-конференции в Казани", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, Киев и западные союзники прикладывают усилия, чтобы "интернационализировать" украинский конфликт, а также вовлечь в него как можно большее число государств.Песков также опроверг информацию о военных из КНДР, добавив, что США не имеют окончательных подтверждений таких фактов и назвал утверждения о вовлечении Северной Кореи в конфликт информационной уткой.
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россия, украина, дмитрий песков, всу
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВСУ
12:30 05.11.2024
 
Песков рассказал о попытках Киева вовлечь Сеул в украинский конфликт

Песков: Киев пытается сделать все, чтобы вовлечь Сеул в украинский конфликт

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Киевские власти делают все, чтобы вовлечь Сеул в конфликт на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул (в конфликт на Украине - ред.). Это мы наблюдаем. А что касается темы северокорейских солдат, то мне по-прежнему нечего добавить к тому, о чем говорил президент России на своей пресс-конференции в Казани", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, Киев и западные союзники прикладывают усилия, чтобы "интернационализировать" украинский конфликт, а также вовлечь в него как можно большее число государств.
Песков также опроверг информацию о военных из КНДР, добавив, что США не имеют окончательных подтверждений таких фактов и назвал утверждения о вовлечении Северной Кореи в конфликт информационной уткой.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий ПесковВСУ
 
 
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