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"План величайшей победы": в Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
"План величайшей победы": в Киеве дали неожиданный совет Зеленскому - 05.11.2024, ПРАЙМ
"План величайшей победы": в Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
Депутат Рады Александр Дубинский с иронией обратился к Владимиру Зеленскому по поводу его "плана победы". | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T22:58+0300
2024-11-05T22:58+0300
2024-11-05T23:16+0300
политика
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Депутат Рады Александр Дубинский с иронией обратился к Владимиру Зеленскому по поводу его "плана победы".Парламентарий с ноября прошлого года находится в СИЗО. Его обвиняют в госизмене и служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста депутат обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции и в попытках зачистить оппозицию."При подготовке следующего “плана величайшей (а какой же еще?) победы” — главное не выйти на требование к самим себе", — написал он в своем Telegram-канале.Зеленский в октябре представил в Раде так называемый "план победы", который включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте говорится о приглашении Украины в НАТО с последующим членством. Во втором — о снятии с ВСУ ограничений на удары дальнобойным оружием западного производства вглубь российской территории. В третьем — о размещении на украинской территории "комплексного неядерного пакета сдерживания" РФ.
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украина, верховная рада, владимир зеленский, план
Политика, УКРАИНА, Верховная рада, Владимир Зеленский, план
"План величайшей победы": в Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
Депутат Рады Дубинский предупредил Зеленского из-за его "плана победы"
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Депутат Рады Александр Дубинский с иронией обратился к Владимиру Зеленскому по поводу его "плана победы".
Парламентарий с ноября прошлого года находится в СИЗО. Его обвиняют в госизмене и служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста депутат обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции и в попытках зачистить оппозицию.
"При подготовке следующего “плана величайшей (а какой же еще?) победы” — главное не выйти на требование к самим себе", — написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский в октябре представил в Раде так называемый "план победы", который включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте говорится о приглашении Украины в НАТО с последующим членством. Во втором — о снятии с ВСУ ограничений на удары дальнобойным оружием западного производства вглубь российской территории. В третьем — о размещении на украинской территории "комплексного неядерного пакета сдерживания" РФ.
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