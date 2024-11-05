https://1prime.ru/20241105/plan-852623440.html

"План величайшей победы": в Киеве дали неожиданный совет Зеленскому

"План величайшей победы": в Киеве дали неожиданный совет Зеленскому - 05.11.2024, ПРАЙМ

"План величайшей победы": в Киеве дали неожиданный совет Зеленскому

Депутат Рады Александр Дубинский с иронией обратился к Владимиру Зеленскому по поводу его "плана победы". | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T22:58+0300

2024-11-05T22:58+0300

2024-11-05T23:16+0300

политика

украина

верховная рада

владимир зеленский

план

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Депутат Рады Александр Дубинский с иронией обратился к Владимиру Зеленскому по поводу его "плана победы".Парламентарий с ноября прошлого года находится в СИЗО. Его обвиняют в госизмене и служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста депутат обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции и в попытках зачистить оппозицию."При подготовке следующего “плана величайшей (а какой же еще?) победы” — главное не выйти на требование к самим себе", — написал он в своем Telegram-канале.Зеленский в октябре представил в Раде так называемый "план победы", который включает в себя пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте говорится о приглашении Украины в НАТО с последующим членством. Во втором — о снятии с ВСУ ограничений на удары дальнобойным оружием западного производства вглубь российской территории. В третьем — о размещении на украинской территории "комплексного неядерного пакета сдерживания" РФ.

https://1prime.ru/20241105/razocharovanie-852616488.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, верховная рада, владимир зеленский, план