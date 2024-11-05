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Врач объяснила, есть ли вред для здоровья от газовых плит - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Врач объяснила, есть ли вред для здоровья от газовых плит
Врач объяснила, есть ли вред для здоровья от газовых плит - 05.11.2024, ПРАЙМ
Врач объяснила, есть ли вред для здоровья от газовых плит
Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из испанского Университета Хайме I сообщило, что плиты в европейских домах являются причиной почти | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T03:03+0300
2024-11-05T03:03+0300
газ
медицина
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из испанского Университета Хайме I сообщило, что плиты в европейских домах являются причиной почти 40 тысяч преждевременных смертей ежегодно. Насколько справедливы эти утверждения, рассказала агентств у "Прайм" врач-пульмонолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Елена Поликанова.В исследовании отмечалось, что при использовании газовых плит выделяется диоксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти.По словам Поликановой, использование газовых плит для приготовления, разогрева пищи при соблюдении техники безопасности не нанесет вреда. А вот при неразумном использовании газового оборудования можно, как утверждает пульмонолог, причинить себе и окружающим значительный вред здоровью.Часто люди включают газовые плиты для обогрева помещения, не дожидаясь тепла от центрального источника теплоснабжения."Чтобы тепло не выветривалось, хозяева плотно закрывают форточки, заклеивают вентиляционные отверстия, уничтожают любой сквозняк, не понимая, что тем самым подвергают свою жизнь опасности", - говорит врач.Дело в том, что при сгорании природного газа образуется побочный продукт — угарный газ, который еще называют медленным убийцей. Его присутствие и воздействие трудно заметить, и если своевременно не помочь человеку покинуть опасное помещение, он погибнет."Изолируя себя даже от крохотного притока свежего воздуха, человек рискует "угореть". Без адекватной медицинской помощи отравление угарным газом может привести к летальному исходу", - предупреждает пульмонолог.Цифры говорят сами за себя: при содержании углекислого газа 0,08 процента во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье. При повышении концентрации до 0,32 процента возникает паралич и потеря сознания - смерть наступает через 30 минут!При концентрации выше 1,2 процента сознание теряется уже после 2-3 вдохов, и человек умирает менее чем через 3 минуты.Также при нерациональном использовании газовых плит растет риск возникновения заболевания органов дыхания, таких как бронхиальная астма. Продукты горения являются раздражителями для дыхательных путей, объяснила Поликанова.
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газ, медицина
Газ, медицина
03:03 05.11.2024
 
Врач объяснила, есть ли вред для здоровья от газовых плит

Пульмонолог Поликанова: газовые плиты вредны при неразумном использовании

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из испанского Университета Хайме I сообщило, что плиты в европейских домах являются причиной почти 40 тысяч преждевременных смертей ежегодно. Насколько справедливы эти утверждения, рассказала агентств у "Прайм" врач-пульмонолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Елена Поликанова.
В исследовании отмечалось, что при использовании газовых плит выделяется диоксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти.
По словам Поликановой, использование газовых плит для приготовления, разогрева пищи при соблюдении техники безопасности не нанесет вреда. А вот при неразумном использовании газового оборудования можно, как утверждает пульмонолог, причинить себе и окружающим значительный вред здоровью.
Часто люди включают газовые плиты для обогрева помещения, не дожидаясь тепла от центрального источника теплоснабжения.
"Чтобы тепло не выветривалось, хозяева плотно закрывают форточки, заклеивают вентиляционные отверстия, уничтожают любой сквозняк, не понимая, что тем самым подвергают свою жизнь опасности", - говорит врач.
Дело в том, что при сгорании природного газа образуется побочный продукт — угарный газ, который еще называют медленным убийцей. Его присутствие и воздействие трудно заметить, и если своевременно не помочь человеку покинуть опасное помещение, он погибнет.
Газовая горелка
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"Изолируя себя даже от крохотного притока свежего воздуха, человек рискует "угореть". Без адекватной медицинской помощи отравление угарным газом может привести к летальному исходу", - предупреждает пульмонолог.
Цифры говорят сами за себя: при содержании углекислого газа 0,08 процента во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье. При повышении концентрации до 0,32 процента возникает паралич и потеря сознания - смерть наступает через 30 минут!
При концентрации выше 1,2 процента сознание теряется уже после 2-3 вдохов, и человек умирает менее чем через 3 минуты.
Также при нерациональном использовании газовых плит растет риск возникновения заболевания органов дыхания, таких как бронхиальная астма. Продукты горения являются раздражителями для дыхательных путей, объяснила Поликанова.
 
Газмедицина
 
 
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