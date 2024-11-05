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"Ни желания, ни возможности": во Франции испугались победы Трампа
"Ни желания, ни возможности": во Франции испугались победы Трампа - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Ни желания, ни возможности": во Франции испугались победы Трампа
Если республиканец Дональд Трамп одержит победу и сократит военную и финансовую помощь Украине, Евросоюз продолжит поддерживать киевский режим, но исключительно | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T11:15+0300
2024-11-05T11:15+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Если республиканец Дональд Трамп одержит победу и сократит военную и финансовую помощь Украине, Евросоюз продолжит поддерживать киевский режим, но исключительно на словах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Конечно, на словах ЕС будет продолжать говорить, что он перенял эстафету, что он всегда будет поддерживать Киев, но в реальности это будут лишь слова, потому что у нас нет возможности его поддерживать. ЕС больше ничего не сделает", - подчеркнул политик.Он также вспомнил, что 70 процентов всего финансирования Североатлантического альянса лежит на Вашингтоне. Приход к власти Трампа значительно сократит объемы поддержки блока Белым домом. В свою очередь сокращение объемов военной поддержки США будет означать "крах" для Киева.
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Выборы в США, США, Дональд Трамп, НАТО, УКРАИНА
"Ни желания, ни возможности": во Франции испугались победы Трампа
Филиппо: при победе Трампа ЕС продолжит поддерживать Киев лишь на словах
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Если республиканец Дональд Трамп одержит победу и сократит военную и финансовую помощь Украине, Евросоюз продолжит поддерживать киевский режим, но исключительно на словах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Конечно, на словах ЕС будет продолжать говорить, что он перенял эстафету, что он всегда будет поддерживать Киев, но в реальности это будут лишь слова, потому что у нас нет возможности его поддерживать. ЕС больше ничего не сделает", - подчеркнул политик.
Он также вспомнил, что 70 процентов всего финансирования Североатлантического альянса лежит на Вашингтоне. Приход к власти Трампа значительно сократит объемы поддержки блока Белым домом. В свою очередь сокращение объемов военной поддержки США будет означать "крах" для Киева.
ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа