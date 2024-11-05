Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Затаили дыхание": в Евросоюзе послали предупреждение Киеву - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241105/podderzhka-852614648.html
"Затаили дыхание": в Евросоюзе послали предупреждение Киеву
"Затаили дыхание": в Евросоюзе послали предупреждение Киеву - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Затаили дыхание": в Евросоюзе послали предупреждение Киеву
В Евросоюзе ожидают итогов президентских выборов в Штатах, так как дальнейшая поддержка Украины будет напрямую зависеть от их исхода, рассказал европейским... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T17:04+0300
2024-11-05T17:05+0300
политика
ес
украина
сша
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. В Евросоюзе ожидают итогов президентских выборов в Штатах, так как дальнейшая поддержка Украины будет напрямую зависеть от их исхода, рассказал европейским журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель сообщества. "Европейские лидеры выслушали "план Зеленского", у некоторых из них действительно было настороженное мнение. Сейчас мы, так сказать, "затаили дыхание" в ожидании выборов в США", - пояснил он. По словам неназванного источника, поддержка Киева сохранится и после выборов в США, однако в случае победы республиканца Дональда Трампа не все 27 страны-члена могут к ней присоединиться.
https://1prime.ru/20241105/vybory-852609631.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, украина, сша, военная помощь украине
Политика, ЕС, УКРАИНА, США, военная помощь Украине
17:04 05.11.2024 (обновлено: 17:05 05.11.2024)
 
"Затаили дыхание": в Евросоюзе послали предупреждение Киеву

Уровень поддержки Украины в ЕС будет напрямую зависеть от итогов выборов в США

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. В Евросоюзе ожидают итогов президентских выборов в Штатах, так как дальнейшая поддержка Украины будет напрямую зависеть от их исхода, рассказал европейским журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель сообщества.
"Европейские лидеры выслушали "план Зеленского", у некоторых из них действительно было настороженное мнение. Сейчас мы, так сказать, "затаили дыхание" в ожидании выборов в США", - пояснил он.
По словам неназванного источника, поддержка Киева сохранится и после выборов в США, однако в случае победы республиканца Дональда Трампа не все 27 страны-члена могут к ней присоединиться.
Печатные СМИ - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
"Резкое отклонение": выяснилось, какого кандидата поддержали СМИ Штатов
15:05
 
ПолитикаЕСУКРАИНАСШАвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала