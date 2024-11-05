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"Затаили дыхание": в Евросоюзе послали предупреждение Киеву

"Затаили дыхание": в Евросоюзе послали предупреждение Киеву - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Затаили дыхание": в Евросоюзе послали предупреждение Киеву

В Евросоюзе ожидают итогов президентских выборов в Штатах, так как дальнейшая поддержка Украины будет напрямую зависеть от их исхода, рассказал европейским... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T17:04+0300

2024-11-05T17:04+0300

2024-11-05T17:05+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. В Евросоюзе ожидают итогов президентских выборов в Штатах, так как дальнейшая поддержка Украины будет напрямую зависеть от их исхода, рассказал европейским журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель сообщества. "Европейские лидеры выслушали "план Зеленского", у некоторых из них действительно было настороженное мнение. Сейчас мы, так сказать, "затаили дыхание" в ожидании выборов в США", - пояснил он. По словам неназванного источника, поддержка Киева сохранится и после выборов в США, однако в случае победы республиканца Дональда Трампа не все 27 страны-члена могут к ней присоединиться.

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ес, украина, сша, военная помощь украине