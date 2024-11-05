https://1prime.ru/20241105/poezdki-852611123.html
Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье
Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье - 05.11.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье
Совет министров Союзного государства рассмотрел варианты реорганизации железнодорожных перевозок в приграничье с целью упрощения перемещений, российский... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:28+0300
2024-11-05T15:28+0300
2024-11-05T15:28+0300
железнодорожные перевозки
союзное государство
михаил мишустин
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МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Совет министров Союзного государства рассмотрел варианты реорганизации железнодорожных перевозок в приграничье с целью упрощения перемещений, российский премьер-министр Михаил Мишустин. "Принят ряд решений по организации приграничных пригородных перевозок железнодорожным транспортом", - подчеркнул он, добавив, что таким образом государства намерены повысить мобильность и упростить проезд границ гражданами.
https://1prime.ru/20241105/svyaz-852608588.html
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железнодорожные перевозки, союзное государство, михаил мишустин
железнодорожные перевозки, Союзное государство, Михаил Мишустин
Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье
Мишустин: РФ и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье
МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Совет министров Союзного государства рассмотрел варианты реорганизации железнодорожных перевозок в приграничье с целью упрощения перемещений, российский премьер-министр Михаил Мишустин.
"Принят ряд решений по организации приграничных пригородных перевозок железнодорожным транспортом", - подчеркнул он, добавив, что таким образом государства намерены повысить мобильность и упростить проезд границ гражданами.
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства