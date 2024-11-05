Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241105/poezdki-852611123.html
Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье
Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье - 05.11.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье
Совет министров Союзного государства рассмотрел варианты реорганизации железнодорожных перевозок в приграничье с целью упрощения перемещений, российский... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:28+0300
2024-11-05T15:28+0300
железнодорожные перевозки
союзное государство
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83382/60/833826062_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_42ce20f2cbf3931c23cee8e441501e28.jpg
МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Совет министров Союзного государства рассмотрел варианты реорганизации железнодорожных перевозок в приграничье с целью упрощения перемещений, российский премьер-министр Михаил Мишустин. "Принят ряд решений по организации приграничных пригородных перевозок железнодорожным транспортом", - подчеркнул он, добавив, что таким образом государства намерены повысить мобильность и упростить проезд границ гражданами.
https://1prime.ru/20241105/svyaz-852608588.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83382/60/833826062_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_994b6edb96db99ebbaeda32c5e18c0fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
железнодорожные перевозки, союзное государство, михаил мишустин
железнодорожные перевозки, Союзное государство, Михаил Мишустин
15:28 05.11.2024
 
Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье

Мишустин: РФ и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкКурортный сезон в Сочи
Курортный сезон в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Совет министров Союзного государства рассмотрел варианты реорганизации железнодорожных перевозок в приграничье с целью упрощения перемещений, российский премьер-министр Михаил Мишустин.
"Принят ряд решений по организации приграничных пригородных перевозок железнодорожным транспортом", - подчеркнул он, добавив, что таким образом государства намерены повысить мобильность и упростить проезд границ гражданами.
Флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства
14:32
 
железнодорожные перевозкиСоюзное государствоМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала