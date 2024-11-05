https://1prime.ru/20241105/politika-852606859.html

Лавров назвал источник русофобской политики США

Лавров назвал источник русофобской политики США - 05.11.2024, ПРАЙМ

Лавров назвал источник русофобской политики США

Антироссийский и русофобский характер американской политики основан на внутриполитическом консенсусе, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров в... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T13:34+0300

2024-11-05T13:34+0300

2024-11-05T13:35+0300

политика

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Антироссийский и русофобский характер американской политики основан на внутриполитическом консенсусе, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью новостному агентству РИА новости. "Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны", - заявил он, комментируя перспективы развития отношений двух государств в связи с президентскими выборами в США.Дипломат также отметил, что рассчитывать на выполнение брошенных в порыве электоральной гонки обещаний не имеет смысла.

https://1prime.ru/20241105/vybory-852604889.html

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сша, россия, русофобия