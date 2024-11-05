https://1prime.ru/20241105/politika-852606859.html
Лавров назвал источник русофобской политики США
Лавров назвал источник русофобской политики США - 05.11.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал источник русофобской политики США
Антироссийский и русофобский характер американской политики основан на внутриполитическом консенсусе, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров в... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:34+0300
2024-11-05T13:34+0300
2024-11-05T13:35+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Антироссийский и русофобский характер американской политики основан на внутриполитическом консенсусе, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью новостному агентству РИА новости. "Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны", - заявил он, комментируя перспективы развития отношений двух государств в связи с президентскими выборами в США.Дипломат также отметил, что рассчитывать на выполнение брошенных в порыве электоральной гонки обещаний не имеет смысла.
https://1prime.ru/20241105/vybory-852604889.html
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сша, россия, русофобия
Политика, США, РОССИЯ, Русофобия
Лавров назвал источник русофобской политики США
Лавров: русофобская политика США основана на внутриполитическом консенсусе
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Антироссийский и русофобский характер американской политики основан на внутриполитическом консенсусе, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью новостному агентству РИА новости.
"Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны", - заявил он, комментируя перспективы развития отношений двух государств в связи с президентскими выборами в США.
Дипломат также отметил, что рассчитывать на выполнение брошенных в порыве электоральной гонки обещаний не имеет смысла.
Песков обозначил позицию Кремля по прошедшим выборам в Молдавии