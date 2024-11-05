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"Останется у разбитого корыта". В Польше высказались об отношениях с РФ - 05.11.2024, ПРАЙМ
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"Останется у разбитого корыта". В Польше высказались об отношениях с РФ
"Останется у разбитого корыта". В Польше высказались об отношениях с РФ - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Останется у разбитого корыта". В Польше высказались об отношениях с РФ
Варшава оказалась в опасной ситуации, после конфликта с Россией и выбора недружественной Украины в качестве партнера. Об этом в материале для издания Myśl... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:03+0300
2024-11-05T13:03+0300
политика
польша
россия
украина
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Варшава оказалась в опасной ситуации, после конфликта с Россией и выбора недружественной Украины в качестве партнера. Об этом в материале для издания Myśl Polska написал обозреватель Лукаш Ястржембский."Сегодня Польша оказалась в очень опасной ситуации. Возможные мирные переговоры таят для нас угрозу. Наша страна сильно поссорилась с Российской Федерацией и крепко связала себя — в интересах крупных корпораций и политического класса Соединенных Штатов — с не особо дружественной на данный момент Украиной", — отметил он.Автор ожидает, поражение Украины в конфликте и восстановление отношений между Западом и Россией после его завершения. Ястржембский резюмировал, что Польша в итоге окажется "у разбитого корыта".
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польша, россия, украина
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ, УКРАИНА
13:03 05.11.2024
 
"Останется у разбитого корыта". В Польше высказались об отношениях с РФ

MP: Польша поссорилась с Россией, выбрав недружественную Украину

© CC BY 2.0 / Radek KucharskiДворец Бельведер в Варшаве, Польша
Дворец Бельведер в Варшаве, Польша - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© CC BY 2.0 / Radek Kucharski
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Варшава оказалась в опасной ситуации, после конфликта с Россией и выбора недружественной Украины в качестве партнера. Об этом в материале для издания Myśl Polska написал обозреватель Лукаш Ястржембский.
"Сегодня Польша оказалась в очень опасной ситуации. Возможные мирные переговоры таят для нас угрозу. Наша страна сильно поссорилась с Российской Федерацией и крепко связала себя — в интересах крупных корпораций и политического класса Соединенных Штатов — с не особо дружественной на данный момент Украиной", — отметил он.
Автор ожидает, поражение Украины в конфликте и восстановление отношений между Западом и Россией после его завершения. Ястржембский резюмировал, что Польша в итоге окажется "у разбитого корыта".
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