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Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года

Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года - 05.11.2024, ПРАЙМ

Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года

Чистая прибыль Saudi Aramco за январь-сентябрь 2024 года составила 83,906 миллиарда долларов, снизившись с 94,544 миллиарда долларов за тот же период годом... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:06+0300

2024-11-05T09:06+0300

2024-11-05T09:06+0300

saudi aramco

чистая прибыль

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Saudi Aramco за январь-сентябрь 2024 года составила 83,906 миллиарда долларов, снизившись с 94,544 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, то есть примерно на 11,3%, следует из отчета компании.Свободный денежный поток составил 63,709 миллиарда долларов, что на 14,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты выросли на 19,7%, до 36,188 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

saudi aramco, чистая прибыль