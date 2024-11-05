Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241105/pribyl-852598750.html
Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года
Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года - 05.11.2024, ПРАЙМ
Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года
Чистая прибыль Saudi Aramco за январь-сентябрь 2024 года составила 83,906 миллиарда долларов, снизившись с 94,544 миллиарда долларов за тот же период годом... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:06+0300
2024-11-05T09:06+0300
saudi aramco
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/83067/48/830674855_0:379:7216:4438_1920x0_80_0_0_ab327f5224a61bf0e5b7f7053063981f.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Saudi Aramco за январь-сентябрь 2024 года составила 83,906 миллиарда долларов, снизившись с 94,544 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, то есть примерно на 11,3%, следует из отчета компании.Свободный денежный поток составил 63,709 миллиарда долларов, что на 14,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты выросли на 19,7%, до 36,188 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20241105/seerstal-852598623.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83067/48/830674855_398:0:6819:4816_1920x0_80_0_0_77cbe557d15fa099fdba80093e750a1e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
saudi aramco, чистая прибыль
Saudi Aramco, чистая прибыль
09:06 05.11.2024
 
Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года

Чистая прибыль Saudi Aramco составила 83,906 миллиарда долларов за 9 месяцев

© Saudi AramcoОператоры Saudi Aramco
Операторы Saudi Aramco
© Saudi Aramco
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Saudi Aramco за январь-сентябрь 2024 года составила 83,906 миллиарда долларов, снизившись с 94,544 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, то есть примерно на 11,3%, следует из отчета компании.
Свободный денежный поток составил 63,709 миллиарда долларов, что на 14,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты выросли на 19,7%, до 36,188 миллиарда долларов.
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
"Северсталь" намерена выплатить дивиденды при падении спроса на сталь
09:04
 
Saudi Aramcoчистая прибыль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала