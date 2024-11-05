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Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года
Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года - 05.11.2024, ПРАЙМ
Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года
Чистая прибыль Saudi Aramco за январь-сентябрь 2024 года составила 83,906 миллиарда долларов, снизившись с 94,544 миллиарда долларов за тот же период годом... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:06+0300
2024-11-05T09:06+0300
2024-11-05T09:06+0300
saudi aramco
чистая прибыль
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Saudi Aramco за январь-сентябрь 2024 года составила 83,906 миллиарда долларов, снизившись с 94,544 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, то есть примерно на 11,3%, следует из отчета компании.Свободный денежный поток составил 63,709 миллиарда долларов, что на 14,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты выросли на 19,7%, до 36,188 миллиарда долларов.
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saudi aramco, чистая прибыль
Saudi Aramco, чистая прибыль
Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года
Чистая прибыль Saudi Aramco составила 83,906 миллиарда долларов за 9 месяцев
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Saudi Aramco за январь-сентябрь 2024 года составила 83,906 миллиарда долларов, снизившись с 94,544 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, то есть примерно на 11,3%, следует из отчета компании.
Свободный денежный поток составил 63,709 миллиарда долларов, что на 14,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты выросли на 19,7%, до 36,188 миллиарда долларов.
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