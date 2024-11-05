https://1prime.ru/20241105/putin-852608032.html

Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин

Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин - 05.11.2024, ПРАЙМ

Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин

Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться. Об этом в рамках выступления на церемонии вручения верительных грамот заявил глава государства | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T14:08+0300

2024-11-05T14:08+0300

2024-11-05T14:08+0300

политика

россия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться. Об этом в рамках выступления на церемонии вручения верительных грамот заявил глава государства Владимир Путин."Роль объединения в международных делах и его авторитет продолжают укрепляться", - подчеркнул президент.По словам российского лидера, Россия успешно справилась с возложенной на нее задачей по интеграции новых участников БРИКС в организацию. Путин высоко отметил активное участие новых членов в мероприятиях и форумах, а также возможность оценить реальные результаты, которое приносит партнерство стран блока.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС направят приглашения и предложения по участию в работе в таком качестве, а по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке.

https://1prime.ru/20241025/briks-852413076.html

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россия, владимир путин, брикс