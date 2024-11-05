Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241105/putin-852608032.html
Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин
Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин - 05.11.2024, ПРАЙМ
Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин
Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться. Об этом в рамках выступления на церемонии вручения верительных грамот заявил глава государства | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:08+0300
2024-11-05T14:08+0300
политика
россия
владимир путин
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852607598_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ccd2f048ae4d76cf71ecbfa67f1de296.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться. Об этом в рамках выступления на церемонии вручения верительных грамот заявил глава государства Владимир Путин."Роль объединения в международных делах и его авторитет продолжают укрепляться", - подчеркнул президент.По словам российского лидера, Россия успешно справилась с возложенной на нее задачей по интеграции новых участников БРИКС в организацию. Путин высоко отметил активное участие новых членов в мероприятиях и форумах, а также возможность оценить реальные результаты, которое приносит партнерство стран блока.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС направят приглашения и предложения по участию в работе в таком качестве, а по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке.
https://1prime.ru/20241025/briks-852413076.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852607598_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d6ca24c22f23c13f9ff73370671ec4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, брикс
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС
14:08 05.11.2024
 
Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин

Путин: роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться. Об этом в рамках выступления на церемонии вручения верительных грамот заявил глава государства Владимир Путин.
"Роль объединения в международных делах и его авторитет продолжают укрепляться", - подчеркнул президент.
По словам российского лидера, Россия успешно справилась с возложенной на нее задачей по интеграции новых участников БРИКС в организацию. Путин высоко отметил активное участие новых членов в мероприятиях и форумах, а также возможность оценить реальные результаты, которое приносит партнерство стран блока.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС направят приглашения и предложения по участию в работе в таком качестве, а по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке.
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС
25 октября, 09:29
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала