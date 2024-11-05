https://1prime.ru/20241105/putin-852608032.html
Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин
Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин - 05.11.2024, ПРАЙМ
Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин
Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться. Об этом в рамках выступления на церемонии вручения верительных грамот заявил глава государства | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:08+0300
2024-11-05T14:08+0300
2024-11-05T14:08+0300
политика
россия
владимир путин
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852607598_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ccd2f048ae4d76cf71ecbfa67f1de296.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться. Об этом в рамках выступления на церемонии вручения верительных грамот заявил глава государства Владимир Путин."Роль объединения в международных делах и его авторитет продолжают укрепляться", - подчеркнул президент.По словам российского лидера, Россия успешно справилась с возложенной на нее задачей по интеграции новых участников БРИКС в организацию. Путин высоко отметил активное участие новых членов в мероприятиях и форумах, а также возможность оценить реальные результаты, которое приносит партнерство стран блока.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС направят приглашения и предложения по участию в работе в таком качестве, а по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке.
https://1prime.ru/20241025/briks-852413076.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852607598_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d6ca24c22f23c13f9ff73370671ec4f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, брикс
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС
Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, заявил Путин
Путин: роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться. Об этом в рамках выступления на церемонии вручения верительных грамот заявил глава государства Владимир Путин.
"Роль объединения в международных делах и его авторитет продолжают укрепляться", - подчеркнул президент.
По словам российского лидера, Россия успешно справилась с возложенной на нее задачей по интеграции новых участников БРИКС в организацию. Путин высоко отметил активное участие новых членов в мероприятиях и форумах, а также возможность оценить реальные результаты, которое приносит партнерство стран блока.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Он отметил, что будущим странам-партнерам БРИКС направят приглашения и предложения по участию в работе в таком качестве, а по получении положительного ответа будет объявлено кто именно находится в этом списке.
В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС