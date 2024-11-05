https://1prime.ru/20241105/putin-852608701.html

Путин принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших в Россию послов

Путин принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших в Россию послов - 05.11.2024, ПРАЙМ

Путин принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших в Россию послов

Президент РФ Владимир Путин принял верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов. Церемония по традиции проходила в Александровском зале Московского Кремля. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T14:33+0300

2024-11-05T14:33+0300

2024-11-05T14:34+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов. Церемония по традиции проходила в Александровском зале Московского Кремля. Каждый посол лично вручил документ в руки российского лидера. Верительные грамотыпередали и представители ряда недружественных стран: Акира Муто (Япония), Сара Тейлор (Канада), Кармело Ингуанез (Республика Мальта), Генц Пецани (Республика Албания), Марк Джулиан Трейнор (Новая Зеландия), Чечилия Пиччони (Итальянская Республика), Рикардо Мартинес Васкес (Королевство Испания), Джулиан Клэр (Ирландия), Йеспер Вар (Королевство Дания), Мишель Рене Жеребцофф (Королевство Бельгия), Йоаннеке Марейке Балфоорт (Королевство Нидерландов), Марья Элина Лиивала (Финляндская Республика). В церемонии также участвовали Симона Гальперин (Государство Израиль), Тит Линн Оун (Республика Союз Мьянма), Аристид Рапугдудба Людовик Тапсоба (Буркина-Фасо), Чеонг Лун Лай (Малайзия), Иван Орлич (Босния и Герцеговина), Винай Кумар (Республика Индия), Энрике Игнасио Феррер Виейра (Аргентинская Республика), Питер Мутуку Матуки (Республика Кения), Сипхандон Ойбуабудди (Лаосская Народно-Демократическая Республика), Генет Тешоме Жирру (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), Исса Абду Сидику (Республика Нигер) и Марк Грей Маронгве (Республика Зимбабве). Верительные грамоты вручили и представители стран СНГ: Александр Рогожник (Республика Беларусь), Кубанычбек Боконтаев (Киргизская Республика), Гурген Бабкенович Арсенян (Республика Армения), Рахман Сахибович Мустафаев (Азербайджанская Республика). Путин в ходе встречи выразил надежду, что в ходе своей работы послы, будут способствовать тому, чтобы в столицах, представляемых ими стран, формировался более объективный и непредвзятый взгляд на Россию страну и ее политику. Также он пожелал новым послам успешной работы.

https://1prime.ru/20241105/eskalatsiya-852608326.html

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россия, владимир путин, дипломатия