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Путин пошутил про мат на Совете по поддержке русского языка - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Путин пошутил про мат на Совете по поддержке русского языка
Путин пошутил про мат на Совете по поддержке русского языка - 05.11.2024, ПРАЙМ
Путин пошутил про мат на Совете по поддержке русского языка
Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблеме использования в стране ненормативной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, "но кто из нас без... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T17:45+0300
2024-11-05T18:53+0300
россия
владимир путин
русский язык
нецензурная лексика
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблеме использования в стране ненормативной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, "но кто из нас без греха". Глава государства во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем данного органа является Елена Ямпольская. В ходе мероприятия член Совета актриса, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева подняла вопрос о чистоте речи и борьбе со сквернословием. Она отметила, что мат является сквернословием, "а скверно — это мерзость, гадость, пакость, все богопротивное". По ее словам, мат — "это и есть анти-молитва". Путин, в свою очередь, напомнил, что мат является частью русского языка. "Вы сказали, что мат — это анти-молитва. Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный", — заявил глава государства. Президент РФ также отметил, что для борьбы с ненормативной лексикой следует повышать общую культуру в стране и работать для этого по многим направлениям. Он добавил, что в том числе нужно продемонстрировать, что для выражения человеком своей точки зрения и ее защиты следует показывать образованность и твердые убеждения, а также твердо заявлять свою позицию.
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россия, владимир путин, русский язык, нецензурная лексика
РОССИЯ, Владимир Путин, русский язык, нецензурная лексика
17:45 05.11.2024 (обновлено: 18:53 05.11.2024)
 
Путин пошутил про мат на Совете по поддержке русского языка

Путин пошутил о русском мате: это и правда грех, но кто без греха

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблеме использования в стране ненормативной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, "но кто из нас без греха".
Глава государства во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем данного органа является Елена Ямпольская.
В ходе мероприятия член Совета актриса, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева подняла вопрос о чистоте речи и борьбе со сквернословием. Она отметила, что мат является сквернословием, "а скверно — это мерзость, гадость, пакость, все богопротивное". По ее словам, мат — "это и есть анти-молитва".
Путин, в свою очередь, напомнил, что мат является частью русского языка.
"Вы сказали, что мат — это анти-молитва. Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный", — заявил глава государства.
Президент РФ также отметил, что для борьбы с ненормативной лексикой следует повышать общую культуру в стране и работать для этого по многим направлениям. Он добавил, что в том числе нужно продемонстрировать, что для выражения человеком своей точки зрения и ее защиты следует показывать образованность и твердые убеждения, а также твердо заявлять свою позицию.
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РОССИЯВладимир Путинрусский языкнецензурная лексика
 
 
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