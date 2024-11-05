https://1prime.ru/20241105/putin-852616352.html

Путин пошутил про мат на Совете по поддержке русского языка

Путин пошутил про мат на Совете по поддержке русского языка - 05.11.2024, ПРАЙМ

Путин пошутил про мат на Совете по поддержке русского языка

Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблеме использования в стране ненормативной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, "но кто из нас без... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T17:45+0300

2024-11-05T17:45+0300

2024-11-05T18:53+0300

россия

владимир путин

русский язык

нецензурная лексика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392435_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_bb44f87844820300aa4adf91908ad45b.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблеме использования в стране ненормативной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, "но кто из нас без греха". Глава государства во вторник проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем данного органа является Елена Ямпольская. В ходе мероприятия член Совета актриса, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева подняла вопрос о чистоте речи и борьбе со сквернословием. Она отметила, что мат является сквернословием, "а скверно — это мерзость, гадость, пакость, все богопротивное". По ее словам, мат — "это и есть анти-молитва". Путин, в свою очередь, напомнил, что мат является частью русского языка. "Вы сказали, что мат — это анти-молитва. Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный", — заявил глава государства. Президент РФ также отметил, что для борьбы с ненормативной лексикой следует повышать общую культуру в стране и работать для этого по многим направлениям. Он добавил, что в том числе нужно продемонстрировать, что для выражения человеком своей точки зрения и ее защиты следует показывать образованность и твердые убеждения, а также твердо заявлять свою позицию.

https://1prime.ru/20241105/eskalatsiya-852608326.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, русский язык, нецензурная лексика