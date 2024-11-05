https://1prime.ru/20241105/radiatsiya-852605519.html
На Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения
На Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения - 05.11.2024, ПРАЙМ
На Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения
На Украине потеряны 68 источников ионизирующего излучения, это классифицируется как радиационная авария. Об этом в рамках брифинга заявил начальник войск... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:10+0300
2024-11-05T13:10+0300
2024-11-05T13:24+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. На Украине потеряны 68 источников ионизирующего излучения, это классифицируется как радиационная авария. Об этом в рамках брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По словам Кириллова, в докладе, представленном премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, отмечается утрата 68 источников ионизирующего излучения."В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области. В докладе отмечено, что "…утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария…", - отметил он.Он также добавил, что Украина стала одним из основных импортеров отработанного ядерного топлива, при этом маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, а вопросы курирует глава администрации президента Украины Андрей Ермак.Кириллов также сообщил, что киевские власти ограничили доступ МАГАТЭ к ряду объектов, расположенных в Чернобыльской зоне отчуждения.
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украина, радиация, минобороны рф
Происшествия, УКРАИНА, радиация, Минобороны РФ
На Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения
Кириллов: на Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. На Украине потеряны 68 источников ионизирующего излучения, это классифицируется как радиационная авария. Об этом в рамках брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, в докладе, представленном премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, отмечается утрата 68 источников ионизирующего излучения.
"В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области. В докладе отмечено, что "…утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария…", - отметил он.
Он также добавил, что Украина стала одним из основных импортеров отработанного ядерного топлива, при этом маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, а вопросы курирует глава администрации президента Украины Андрей Ермак.
Кириллов также сообщил, что киевские власти ограничили доступ МАГАТЭ к ряду объектов, расположенных в Чернобыльской зоне отчуждения.
"Россия уже готовится". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине