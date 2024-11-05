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Торговый порт Владивостока обновил исторический рекорд месячного оборота

Торговый порт Владивостока обновил исторический рекорд месячного оборота - 05.11.2024, ПРАЙМ

Торговый порт Владивостока обновил исторический рекорд месячного оборота

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) обновил исторический рекорд месячного контейнерооборота, обработав в октябре 83 556 TEU... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T11:19+0300

2024-11-05T11:19+0300

2024-11-05T11:19+0300

контейнерные перевозки

рекорд

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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – ПРАЙМ. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) обновил исторический рекорд месячного контейнерооборота, обработав в октябре 83 556 TEU (стандартный двадцатифутовый контейнер), что на 4,5 тысячи TEU больше предыдущего максимума, сообщает ВМТП. "Владивостокский морской торговый порт установил новый исторический рекорд. По итогам октября ВМТП обработал 83 556 TEU. Это на 4,5 тысячи TEU (или 5%) больше, чем предыдущий максимум, достигнутый в июле этого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в октябре 2023 года в порту было обработано 70,5 тысячи TEU, что на 13 тысяч меньше нынешнего показателя. По словам управляющего директора ВМТП Николая Ермолаева, которые приводятся в сообщении, достигнутый результат является показателем эффективности стратегии развития. "Новая техника, модернизация склада, цифровизация и, конечно, профессионализм всей команды портовиков помогают нам идти к цели. Уже сейчас мы видим, что при условии бесперебойного подхода флота и своевременной подачи поездов производственные мощности ВМТП позволяют обрабатывать более 1 миллиона TEU в год", – подчеркнул Ермолаев. Владивостокский морской торговый порт является крупнейшим транспортно-логистическим хабом России на Дальнем Востоке. Помимо Китая, грузы отправляются в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Индию и другие страны Юго-Восточной Азии. По итогам 2023 года контейнерооборот ВМТП составил рекордные 860 тысяч TEU. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Ей, помимо ВМТП, принадлежат железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 135 тысяч TEU.

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контейнерные перевозки, рекорд