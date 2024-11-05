Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговый порт Владивостока обновил исторический рекорд месячного оборота - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241105/rekord-852603142.html
Торговый порт Владивостока обновил исторический рекорд месячного оборота
Торговый порт Владивостока обновил исторический рекорд месячного оборота - 05.11.2024, ПРАЙМ
Торговый порт Владивостока обновил исторический рекорд месячного оборота
Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) обновил исторический рекорд месячного контейнерооборота, обработав в октябре 83 556 TEU... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T11:19+0300
2024-11-05T11:19+0300
контейнерные перевозки
рекорд
https://cdnn.1prime.ru/img/83243/87/832438799_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_4a08f2bf541db83f9baa1fc72425bbc3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – ПРАЙМ. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) обновил исторический рекорд месячного контейнерооборота, обработав в октябре 83 556 TEU (стандартный двадцатифутовый контейнер), что на 4,5 тысячи TEU больше предыдущего максимума, сообщает ВМТП. "Владивостокский морской торговый порт установил новый исторический рекорд. По итогам октября ВМТП обработал 83 556 TEU. Это на 4,5 тысячи TEU (или 5%) больше, чем предыдущий максимум, достигнутый в июле этого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в октябре 2023 года в порту было обработано 70,5 тысячи TEU, что на 13 тысяч меньше нынешнего показателя. По словам управляющего директора ВМТП Николая Ермолаева, которые приводятся в сообщении, достигнутый результат является показателем эффективности стратегии развития. "Новая техника, модернизация склада, цифровизация и, конечно, профессионализм всей команды портовиков помогают нам идти к цели. Уже сейчас мы видим, что при условии бесперебойного подхода флота и своевременной подачи поездов производственные мощности ВМТП позволяют обрабатывать более 1 миллиона TEU в год", – подчеркнул Ермолаев. Владивостокский морской торговый порт является крупнейшим транспортно-логистическим хабом России на Дальнем Востоке. Помимо Китая, грузы отправляются в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Индию и другие страны Юго-Восточной Азии. По итогам 2023 года контейнерооборот ВМТП составил рекордные 860 тысяч TEU. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Ей, помимо ВМТП, принадлежат железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 135 тысяч TEU.
https://1prime.ru/20241105/kredit-852602858.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83243/87/832438799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da20dd72dfc50851fab7122e92cfea46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
контейнерные перевозки, рекорд
контейнерные перевозки, рекорд
11:19 05.11.2024
 
Торговый порт Владивостока обновил исторический рекорд месячного оборота

ВМТП: торговый порт Владивостока обновил рекорд месячного контейнерооборота

© РИА Новости . Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – ПРАЙМ. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Fesco) обновил исторический рекорд месячного контейнерооборота, обработав в октябре 83 556 TEU (стандартный двадцатифутовый контейнер), что на 4,5 тысячи TEU больше предыдущего максимума, сообщает ВМТП.
"Владивостокский морской торговый порт установил новый исторический рекорд. По итогам октября ВМТП обработал 83 556 TEU. Это на 4,5 тысячи TEU (или 5%) больше, чем предыдущий максимум, достигнутый в июле этого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре 2023 года в порту было обработано 70,5 тысячи TEU, что на 13 тысяч меньше нынешнего показателя.
По словам управляющего директора ВМТП Николая Ермолаева, которые приводятся в сообщении, достигнутый результат является показателем эффективности стратегии развития.
Деньги, калькулятор
"Циан" зафиксировал рост объема просроченных ипотечных кредитов
11:12
"Новая техника, модернизация склада, цифровизация и, конечно, профессионализм всей команды портовиков помогают нам идти к цели. Уже сейчас мы видим, что при условии бесперебойного подхода флота и своевременной подачи поездов производственные мощности ВМТП позволяют обрабатывать более 1 миллиона TEU в год", – подчеркнул Ермолаев.
Владивостокский морской торговый порт является крупнейшим транспортно-логистическим хабом России на Дальнем Востоке. Помимо Китая, грузы отправляются в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Индию и другие страны Юго-Восточной Азии. По итогам 2023 года контейнерооборот ВМТП составил рекордные 860 тысяч TEU.
Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Ей, помимо ВМТП, принадлежат железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 135 тысяч TEU.
 
контейнерные перевозкирекорд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала