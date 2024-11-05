https://1prime.ru/20241105/rosaviatsiya-852621216.html
В Росавиации рассказали, когда появятся серийные дроны для сельхозработ
В Росавиации рассказали, когда появятся серийные дроны для сельхозработ - 05.11.2024, ПРАЙМ
В Росавиации рассказали, когда появятся серийные дроны для сельхозработ
Первые серийные беспилотники для выполнения сельскохозяйственных работ, как ожидается, появятся на российском рынке в 2025 году, говорится в сообщении... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T20:44+0300
2024-11-05T20:44+0300
2024-11-05T20:44+0300
россия
росавиация
сельхозтехника
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Первые серийные беспилотники для выполнения сельскохозяйственных работ, как ожидается, появятся на российском рынке в 2025 году, говорится в сообщении Росавиации. "Ожидается, что в 2025 году первые серийные БАС для выполнения сельхозработ появятся на рынке", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что более 10 организаций проводят сертификационные работы по подтверждению требований летной годности к разработанным конструкциям дронов. Беспилотники для сельского хозяйства представляют большую часть заявок. При этом ведутся работы и по сертификации БАС более широкого применения. На сегодня Росавиация активно работает над оптимизацией процедуры сертификации. В Минтранс РФ направлены предложения в Воздушный кодекс, определяющие порядок обязательной сертификации. Новая редакция Федеральных авиационных правил будет предусматривать оптимизацию требований к сертификации типовой конструкции и сертификации разработчиков БАС. Кроме того, в Минпромторг РФ направлен проект актуализированных норм летной годности для дронов.
https://1prime.ru/20241019/rosaviatsiya-852274463.html
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россия, росавиация, сельхозтехника
РОССИЯ, Росавиация, сельхозтехника
В Росавиации рассказали, когда появятся серийные дроны для сельхозработ
Росавиация: первые серийные беспилотники для сельхозработ ожидаются в 2025 году
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Первые серийные беспилотники для выполнения сельскохозяйственных работ, как ожидается, появятся на российском рынке в 2025 году, говорится в сообщении Росавиации.
"Ожидается, что в 2025 году первые серийные БАС для выполнения сельхозработ появятся на рынке", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что более 10 организаций проводят сертификационные работы по подтверждению требований летной годности к разработанным конструкциям дронов. Беспилотники для сельского хозяйства представляют большую часть заявок. При этом ведутся работы и по сертификации БАС более широкого применения.
На сегодня Росавиация активно работает над оптимизацией процедуры сертификации. В Минтранс РФ направлены предложения в Воздушный кодекс, определяющие порядок обязательной сертификации. Новая редакция Федеральных авиационных правил будет предусматривать оптимизацию требований к сертификации типовой конструкции и сертификации разработчиков БАС. Кроме того, в Минпромторг РФ направлен проект актуализированных норм летной годности для дронов.
Росавиацию хотят наделить правом одобрять установку комплектующих самолетов