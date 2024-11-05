https://1prime.ru/20241105/roskomnadzor-852615943.html

В Роскомнадзоре назвали число заблокированных в октябре фишинговых ресурсов

В Роскомнадзоре назвали число заблокированных в октябре фишинговых ресурсов - 05.11.2024, ПРАЙМ

В Роскомнадзоре назвали число заблокированных в октябре фишинговых ресурсов

Роскомнадзор сообщил, что его специалисты заблокировали за октябрь 2 269 фишинговых ресурсов и отразили 1 785 DDoS-атак. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T17:34+0300

2024-11-05T17:34+0300

2024-11-05T17:34+0300

роскомнадзор

фишинговые сайты

ddos-атаки

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил, что его специалисты заблокировали за октябрь 2 269 фишинговых ресурсов и отразили 1 785 DDoS-атак. "В октябре 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 2 269 фишинговых ресурсов и 13 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Отразили 1 785 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. Уточняется, что самая сильная DDoS-атака за указанный период достигала мощности в 2,38 Тбит/с и 210 миллионов пакетов в секунду. Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 72 часа и 30 минут. Кроме того, РКН выявил 860 нарушений маршрутизации трафика со стороны 258 организаций.

https://1prime.ru/20241024/ddos-ataka-852407693.html

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роскомнадзор, фишинговые сайты, ddos-атаки