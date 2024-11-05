Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных в октябре фишинговых ресурсов - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241105/roskomnadzor-852615943.html
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных в октябре фишинговых ресурсов
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных в октябре фишинговых ресурсов - 05.11.2024, ПРАЙМ
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных в октябре фишинговых ресурсов
Роскомнадзор сообщил, что его специалисты заблокировали за октябрь 2 269 фишинговых ресурсов и отразили 1 785 DDoS-атак. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T17:34+0300
2024-11-05T17:34+0300
роскомнадзор
фишинговые сайты
ddos-атаки
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил, что его специалисты заблокировали за октябрь 2 269 фишинговых ресурсов и отразили 1 785 DDoS-атак. "В октябре 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 2 269 фишинговых ресурсов и 13 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Отразили 1 785 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. Уточняется, что самая сильная DDoS-атака за указанный период достигала мощности в 2,38 Тбит/с и 210 миллионов пакетов в секунду. Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 72 часа и 30 минут. Кроме того, РКН выявил 860 нарушений маршрутизации трафика со стороны 258 организаций.
https://1prime.ru/20241024/ddos-ataka-852407693.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_82:0:911:622_1920x0_80_0_0_bd63388112a779b1484edd35de7b8fcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роскомнадзор, фишинговые сайты, ddos-атаки
Роскомнадзор, фишинговые сайты, DDos-атаки
17:34 05.11.2024
 
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных в октябре фишинговых ресурсов

Роскомнадзор в октябре заблокировал 2269 фишинговых ресурсов

Роскомнадзор
Роскомнадзор
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил, что его специалисты заблокировали за октябрь 2 269 фишинговых ресурсов и отразили 1 785 DDoS-атак.
"В октябре 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 2 269 фишинговых ресурсов и 13 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Отразили 1 785 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что самая сильная DDoS-атака за указанный период достигала мощности в 2,38 Тбит/с и 210 миллионов пакетов в секунду. Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 72 часа и 30 минут.
Кроме того, РКН выявил 860 нарушений маршрутизации трафика со стороны 258 организаций.
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
В Роскомнадзоре рассказали о самой долгой DDoS-атаке на Россию
24 октября, 21:12
 
Роскомнадзорфишинговые сайтыDDos-атаки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала