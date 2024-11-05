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Рынок в ожидании важных событий - 05.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рынок в ожидании важных событий
Рынок в ожидании важных событий - 05.11.2024, ПРАЙМ
Рынок в ожидании важных событий
Субботние торги прошли спокойно, и индекс Мосбиржи прибавил 1,2%. В понедельник был выходной, поэтому динамику за выпавший торговый день нам предстоит... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:42+0300
2024-11-05T09:42+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Субботние торги прошли спокойно, и индекс Мосбиржи прибавил 1,2%. В понедельник был выходной, поэтому динамику за выпавший торговый день нам предстоит отыгрывать сегодня. А за вчера нефть прибавила 3%, поэтому на открытии бенчмарк может быть еще выше субботней вечерки — 2606 п.Сегодня в США выборы президента, а в четверг ФРС огласит свою ключевую ставку. Оба события могут повлиять на курс российских бумаг и валюту, поскольку от американского политического и монетарного решений зависит динамика сырьевых площадок; да и у участников рынка есть робкие ожидания геополитических изменений. В общем на неделе будет волатильно, и при позитивном исходе индекс Мосбиржи может прикрыть верхний гэп 25 октября, оставленный на фоне повышения ставки ЦБ — под 2660 п., или +2% от текущих.Слабее рынка — акции АФК Системы (+4,2%). В пятницу они рухнули на 4,3% на дно 2023 г. и были по 12 руб., а в субботу вдруг стали лучшими по доходности. Здесь сыграл фактор перепроданности, что сулил технический отскок вверх. Наши оценки оправдались, и вариант пойти еще выше сохраняется, вплоть до 13,5 руб. Слабее рынка — бумаги золотодобытчика Селигдара (-2%). Акции имеют низкую корреляции с ценой золото из-за слабой эффективности хозяйственных проектов корпорации. Курс у 45 руб., и это минимумы года, есть риск провалиться еще ниже.Рубль в субботу на низкой ликвидности переписал минимумы за год относительно доллара: 97,55; евро подскочил к 106,14, а юань остался у 13,66. Техническая перекупленность инвалют и перепроданность рубля пока еще не реализовались в коррекционный откат. Фундаментально видим курсы инвалют ниже, до -3% от текущих.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:42 05.11.2024
 

Рынок в ожидании важных событий

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Субботние торги прошли спокойно, и индекс Мосбиржи прибавил 1,2%. В понедельник был выходной, поэтому динамику за выпавший торговый день нам предстоит отыгрывать сегодня. А за вчера нефть прибавила 3%, поэтому на открытии бенчмарк может быть еще выше субботней вечерки — 2606 п.
Сегодня в США выборы президента, а в четверг ФРС огласит свою ключевую ставку. Оба события могут повлиять на курс российских бумаг и валюту, поскольку от американского политического и монетарного решений зависит динамика сырьевых площадок; да и у участников рынка есть робкие ожидания геополитических изменений. В общем на неделе будет волатильно, и при позитивном исходе индекс Мосбиржи может прикрыть верхний гэп 25 октября, оставленный на фоне повышения ставки ЦБ — под 2660 п., или +2% от текущих.
Слабее рынка — акции АФК Системы (+4,2%). В пятницу они рухнули на 4,3% на дно 2023 г. и были по 12 руб., а в субботу вдруг стали лучшими по доходности. Здесь сыграл фактор перепроданности, что сулил технический отскок вверх. Наши оценки оправдались, и вариант пойти еще выше сохраняется, вплоть до 13,5 руб. Слабее рынка — бумаги золотодобытчика Селигдара (-2%). Акции имеют низкую корреляции с ценой золото из-за слабой эффективности хозяйственных проектов корпорации. Курс у 45 руб., и это минимумы года, есть риск провалиться еще ниже.
Рубль в субботу на низкой ликвидности переписал минимумы за год относительно доллара: 97,55; евро подскочил к 106,14, а юань остался у 13,66. Техническая перекупленность инвалют и перепроданность рубля пока еще не реализовались в коррекционный откат. Фундаментально видим курсы инвалют ниже, до -3% от текущих.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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