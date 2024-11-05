Рынок в ожидании важных событий

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Субботние торги прошли спокойно, и индекс Мосбиржи прибавил 1,2%. В понедельник был выходной, поэтому динамику за выпавший торговый день нам предстоит отыгрывать сегодня. А за вчера нефть прибавила 3%, поэтому на открытии бенчмарк может быть еще выше субботней вечерки — 2606 п.Сегодня в США выборы президента, а в четверг ФРС огласит свою ключевую ставку. Оба события могут повлиять на курс российских бумаг и валюту, поскольку от американского политического и монетарного решений зависит динамика сырьевых площадок; да и у участников рынка есть робкие ожидания геополитических изменений. В общем на неделе будет волатильно, и при позитивном исходе индекс Мосбиржи может прикрыть верхний гэп 25 октября, оставленный на фоне повышения ставки ЦБ — под 2660 п., или +2% от текущих.Слабее рынка — акции АФК Системы (+4,2%). В пятницу они рухнули на 4,3% на дно 2023 г. и были по 12 руб., а в субботу вдруг стали лучшими по доходности. Здесь сыграл фактор перепроданности, что сулил технический отскок вверх. Наши оценки оправдались, и вариант пойти еще выше сохраняется, вплоть до 13,5 руб. Слабее рынка — бумаги золотодобытчика Селигдара (-2%). Акции имеют низкую корреляции с ценой золото из-за слабой эффективности хозяйственных проектов корпорации. Курс у 45 руб., и это минимумы года, есть риск провалиться еще ниже.Рубль в субботу на низкой ликвидности переписал минимумы за год относительно доллара: 97,55; евро подскочил к 106,14, а юань остался у 13,66. Техническая перекупленность инвалют и перепроданность рубля пока еще не реализовались в коррекционный откат. Фундаментально видим курсы инвалют ниже, до -3% от текущих.
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Субботние торги прошли спокойно, и индекс Мосбиржи прибавил 1,2%. В понедельник был выходной, поэтому динамику за выпавший торговый день нам предстоит отыгрывать сегодня. А за вчера нефть прибавила 3%, поэтому на открытии бенчмарк может быть еще выше субботней вечерки — 2606 п.
Сегодня в США выборы президента, а в четверг ФРС огласит свою ключевую ставку. Оба события могут повлиять на курс российских бумаг и валюту, поскольку от американского политического и монетарного решений зависит динамика сырьевых площадок; да и у участников рынка есть робкие ожидания геополитических изменений. В общем на неделе будет волатильно, и при позитивном исходе индекс Мосбиржи может прикрыть верхний гэп 25 октября, оставленный на фоне повышения ставки ЦБ — под 2660 п., или +2% от текущих.
Слабее рынка — акции АФК Системы (+4,2%). В пятницу они рухнули на 4,3% на дно 2023 г. и были по 12 руб., а в субботу вдруг стали лучшими по доходности. Здесь сыграл фактор перепроданности, что сулил технический отскок вверх. Наши оценки оправдались, и вариант пойти еще выше сохраняется, вплоть до 13,5 руб. Слабее рынка — бумаги золотодобытчика Селигдара (-2%). Акции имеют низкую корреляции с ценой золото из-за слабой эффективности хозяйственных проектов корпорации. Курс у 45 руб., и это минимумы года, есть риск провалиться еще ниже.
Рубль в субботу на низкой ликвидности переписал минимумы за год относительно доллара: 97,55; евро подскочил к 106,14, а юань остался у 13,66. Техническая перекупленность инвалют и перепроданность рубля пока еще не реализовались в коррекционный откат. Фундаментально видим курсы инвалют ниже, до -3% от текущих.
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