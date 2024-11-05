https://1prime.ru/20241105/rynok-852618925.html

Российский рынок акций в основную сессию поднялся на 0,85%

Российский рынок акций в основную сессию поднялся на 0,85% - 05.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основную сессию поднялся на 0,85%

Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,85%, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T19:10+0300

2024-11-05T19:10+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,85%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,85%, до 2616,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,52%, до 880,15 пункта, долларовый РТС – на 0,33%, до 840,60 пункта.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс