https://1prime.ru/20241105/rynok-852618925.html
Российский рынок акций в основную сессию поднялся на 0,85%
Российский рынок акций в основную сессию поднялся на 0,85% - 05.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию поднялся на 0,85%
Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,85%, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T19:10+0300
2024-11-05T19:10+0300
2024-11-05T19:10+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,85%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,85%, до 2616,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,52%, до 880,15 пункта, долларовый РТС – на 0,33%, до 840,60 пункта.
https://1prime.ru/20241105/yuan-852618809.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_193:0:1746:1165_1920x0_80_0_0_1432b6589365d1b51dbd3b4099a41015.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций в основную сессию поднялся на 0,85%
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи повысился на 0,85%, до 2616,51 пункта
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,85%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,85%, до 2616,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,52%, до 880,15 пункта, долларовый РТС – на 0,33%, до 840,60 пункта.
Юань на Мосбирже завершил торги ростом