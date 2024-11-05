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Российский рынок акций вырос третью сессию подряд
Российский рынок акций вырос третью сессию подряд - 05.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос третью сессию подряд
Российский рынок акций по итогам торгов вторника повысился – третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T19:48+0300
2024-11-05T19:48+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника повысился – третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,85%, до 2616,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,52%, до 880,15 пункта, долларовый РТС – на 0,33%, до 840,60 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ СЛЕГКА ПРИБАВЛЯТЬ Российский рынок акций во вторник торговался в плюсе, закрепляясь выше психологически значимого уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи. "В качестве поддерживающего фактора были растущие цены на сырье, слабеющий рубль и спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Совкомфлота" (+4%), "Норникеля" (+2,9%), НЛМК (+2,8%), ММК (+2,2%). Упали бумаги "Селигдара" (-2,2%), "Самолета" (-3,9%), "Мечела" (-1,9%). Стоимость нефти к 19.35 мск росла на 1,5%, до 76,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 103,6 пункта. ПРОГНОЗЫ В среду на динамику рынка акций РФ будут влиять новости относительно выборов президента США, а также, отчасти, утренние индексы деловой активности за октябрь, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом риски повторного движения индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов пока сохраняются", - добавляет он. После сегодняшнего роста индекса Мосбиржи выше отметки 2600 пунктов, ближайшей целью является уровень сопротивления вблизи 2650 пунктов, считает Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций вырос третью сессию подряд
Российский рынок акций по итогам торгов вторника вырос до 2616,51 пункта
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника повысился – третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,85%, до 2616,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,52%, до 880,15 пункта, долларовый РТС – на 0,33%, до 840,60 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ СЛЕГКА ПРИБАВЛЯТЬ
Российский рынок акций во вторник торговался в плюсе, закрепляясь выше психологически значимого уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи.
"В качестве поддерживающего фактора были растущие цены на сырье, слабеющий рубль и спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Совкомфлота" (+4%), "Норникеля" (+2,9%), НЛМК (+2,8%), ММК (+2,2%). Упали бумаги "Селигдара" (-2,2%), "Самолета" (-3,9%), "Мечела" (-1,9%).
Стоимость нефти к 19.35 мск росла на 1,5%, до 76,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 103,6 пункта.
В среду на динамику рынка акций РФ будут влиять новости относительно выборов президента США, а также, отчасти, утренние индексы деловой активности за октябрь, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В целом риски повторного движения индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов пока сохраняются", - добавляет он.
После сегодняшнего роста индекса Мосбиржи выше отметки 2600 пунктов, ближайшей целью является уровень сопротивления вблизи 2650 пунктов, считает Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
Рынок золота на Мосбирже в январе-октябре вырос на 36,3 процента