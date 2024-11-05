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Российский рынок акций вырос третью сессию подряд - 05.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241105/rynok-852620440.html
Российский рынок акций вырос третью сессию подряд
Российский рынок акций вырос третью сессию подряд - 05.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос третью сессию подряд
Российский рынок акций по итогам торгов вторника повысился – третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T19:48+0300
2024-11-05T19:48+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника повысился – третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,85%, до 2616,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,52%, до 880,15 пункта, долларовый РТС – на 0,33%, до 840,60 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ СЛЕГКА ПРИБАВЛЯТЬ Российский рынок акций во вторник торговался в плюсе, закрепляясь выше психологически значимого уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи. "В качестве поддерживающего фактора были растущие цены на сырье, слабеющий рубль и спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Совкомфлота" (+4%), "Норникеля" (+2,9%), НЛМК (+2,8%), ММК (+2,2%). Упали бумаги "Селигдара" (-2,2%), "Самолета" (-3,9%), "Мечела" (-1,9%). Стоимость нефти к 19.35 мск росла на 1,5%, до 76,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 103,6 пункта. ПРОГНОЗЫ В среду на динамику рынка акций РФ будут влиять новости относительно выборов президента США, а также, отчасти, утренние индексы деловой активности за октябрь, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом риски повторного движения индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов пока сохраняются", - добавляет он. После сегодняшнего роста индекса Мосбиржи выше отметки 2600 пунктов, ближайшей целью является уровень сопротивления вблизи 2650 пунктов, считает Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:48 05.11.2024
 
Российский рынок акций вырос третью сессию подряд

Российский рынок акций по итогам торгов вторника вырос до 2616,51 пункта

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника повысился – третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,85%, до 2616,51 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,52%, до 880,15 пункта, долларовый РТС – на 0,33%, до 840,60 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ СЛЕГКА ПРИБАВЛЯТЬ

Российский рынок акций во вторник торговался в плюсе, закрепляясь выше психологически значимого уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи.
"В качестве поддерживающего фактора были растущие цены на сырье, слабеющий рубль и спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Совкомфлота" (+4%), "Норникеля" (+2,9%), НЛМК (+2,8%), ММК (+2,2%). Упали бумаги "Селигдара" (-2,2%), "Самолета" (-3,9%), "Мечела" (-1,9%).
Стоимость нефти к 19.35 мск росла на 1,5%, до 76,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 103,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В среду на динамику рынка акций РФ будут влиять новости относительно выборов президента США, а также, отчасти, утренние индексы деловой активности за октябрь, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В целом риски повторного движения индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов пока сохраняются", - добавляет он.
После сегодняшнего роста индекса Мосбиржи выше отметки 2600 пунктов, ближайшей целью является уровень сопротивления вблизи 2650 пунктов, считает Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
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Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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