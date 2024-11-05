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"Северсталь" намерена выплатить дивиденды при падении спроса на сталь
"Северсталь" намерена выплатить дивиденды при падении спроса на сталь - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" намерена выплатить дивиденды при падении спроса на сталь
"Северсталь" планирует продолжить выплачивать ежеквартальные дивиденды, несмотря на снижение спроса на сталь, сообщил журналистам генеральный директор компании... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:04+0300
2024-11-05T09:04+0300
2024-11-05T09:18+0300
северсталь
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сталь
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" планирует продолжить выплачивать ежеквартальные дивиденды, несмотря на снижение спроса на сталь, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев. "Поскольку компания с устойчивой финансовой позицией, у нас отсутствует долг, мы планируем дальше сохранить ежеквартальные выплаты наших дивидендов", - сказал Шевелев в ответ на вопрос о том, продолжит ли компания выплаты, несмотря на падение спроса на сталь. Он добавил, что дивидендная политика "Северстали" достаточно гибкая и она позволяет регулярно выплачивать дивиденды. Ранее совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере 49,06 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет 6 декабря в заочной форме. В сентябре акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала в 31,06 рубля. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.
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северсталь, дивиденды, сталь
Северсталь, дивиденды, сталь
"Северсталь" намерена выплатить дивиденды при падении спроса на сталь
Шевелев: "Северсталь" продолжит квартальные выплаты дивидендов
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" планирует продолжить выплачивать ежеквартальные дивиденды, несмотря на снижение спроса на сталь, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев.
"Поскольку компания с устойчивой финансовой позицией, у нас отсутствует долг, мы планируем дальше сохранить ежеквартальные выплаты наших дивидендов", - сказал Шевелев в ответ на вопрос о том, продолжит ли компания выплаты, несмотря на падение спроса на сталь.
Он добавил, что дивидендная политика "Северстали" достаточно гибкая и она позволяет регулярно выплачивать дивиденды.
Ранее совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере 49,06 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет 6 декабря в заочной форме. В сентябре акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала в 31,06 рубля.
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"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.