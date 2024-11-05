https://1prime.ru/20241105/severstal-852598849.html

Гендиректор "Северстали" сделал прогноз по выплавке стали в 2025 году

Гендиректор "Северстали" сделал прогноз по выплавке стали в 2025 году - 05.11.2024, ПРАЙМ

Гендиректор "Северстали" сделал прогноз по выплавке стали в 2025 году

"Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали как минимум на уровне текущего года - порядка 11 миллионов тонн, рассказал журналистам генеральный директор... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:08+0300

2024-11-05T09:08+0300

2024-11-05T09:08+0300

северсталь

сталь

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали как минимум на уровне текущего года - порядка 11 миллионов тонн, рассказал журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев. "Прогноз на следующий год - мы рассчитываем, если говорить про производство, около 11 миллионов тонн… Ожидаем, что 2025 год как минимум будет не хуже 2024 года", - сказал он. Однако при снижении спроса компания будет корректировать свои производственные программы, опираясь на экономическую целесообразность, добавил гендиректор "Северстали". Ранее Шевелев отмечал, что "Северсталь" не исключает снижения производства, поскольку видит сокращение спроса на экспортных рынках, куда продавала полуфабрикат сляб. В 2023 году "Северсталь" произвела 11,3 миллиона тонн стали. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.

https://1prime.ru/20241105/seerstal-852598623.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северсталь, сталь