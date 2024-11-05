https://1prime.ru/20241105/severstal-852598849.html
Гендиректор "Северстали" сделал прогноз по выплавке стали в 2025 году
Гендиректор "Северстали" сделал прогноз по выплавке стали в 2025 году - 05.11.2024, ПРАЙМ
Гендиректор "Северстали" сделал прогноз по выплавке стали в 2025 году
"Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали как минимум на уровне текущего года - порядка 11 миллионов тонн, рассказал журналистам генеральный директор... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:08+0300
2024-11-05T09:08+0300
2024-11-05T09:08+0300
северсталь
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали как минимум на уровне текущего года - порядка 11 миллионов тонн, рассказал журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев. "Прогноз на следующий год - мы рассчитываем, если говорить про производство, около 11 миллионов тонн… Ожидаем, что 2025 год как минимум будет не хуже 2024 года", - сказал он. Однако при снижении спроса компания будет корректировать свои производственные программы, опираясь на экономическую целесообразность, добавил гендиректор "Северстали". Ранее Шевелев отмечал, что "Северсталь" не исключает снижения производства, поскольку видит сокращение спроса на экспортных рынках, куда продавала полуфабрикат сляб. В 2023 году "Северсталь" произвела 11,3 миллиона тонн стали. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.
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северсталь, сталь
Гендиректор "Северстали" сделал прогноз по выплавке стали в 2025 году
Шевелев: "Северсталь" ожидает выплавку стали в 2025 году на уровне порядка 11 млн тонн
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали как минимум на уровне текущего года - порядка 11 миллионов тонн, рассказал журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев.
"Прогноз на следующий год - мы рассчитываем, если говорить про производство, около 11 миллионов тонн… Ожидаем, что 2025 год как минимум будет не хуже 2024 года", - сказал он.
Однако при снижении спроса компания будет корректировать свои производственные программы, опираясь на экономическую целесообразность, добавил гендиректор "Северстали".
Ранее Шевелев отмечал, что "Северсталь" не исключает снижения производства, поскольку видит сокращение спроса на экспортных рынках, куда продавала полуфабрикат сляб. В 2023 году "Северсталь" произвела 11,3 миллиона тонн стали.
"Северсталь" намерена выплатить дивиденды при падении спроса на сталь
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.