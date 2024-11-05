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СМИ: Auchan заявил о "беспрецедентном" сокращении рабочих мест во Франции - 05.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Auchan заявил о "беспрецедентном" сокращении рабочих мест во Франции
СМИ: Auchan заявил о "беспрецедентном" сокращении рабочих мест во Франции - 05.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Auchan заявил о "беспрецедентном" сокращении рабочих мест во Франции
Ритейлер Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые вызовут сокращение 2 389 рабочих мест во Франции, передает во вторник телеканал BFMTV. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:09+0300
2024-11-05T14:09+0300
auchan
сокращение сотрудников
франция
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ПАРИЖ, 5 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые вызовут сокращение 2 389 рабочих мест во Франции, передает во вторник телеканал BFMTV. "На фоне трудностей группа Auchan представила во вторник план сокращения штата, который может привести к потере 2 389 рабочих мест во Франции. Это беспрецедентная ситуация для группы, долгое время бывшей флагманом "галактики" (семейного холдинга - ред.) Мюлье", - сообщает телеканал. Уточняется, что 784 рабочих места будут сокращены в офисах, 915 - в магазинах. Кроме того, будет ограничена работа службы доставки на дом в связи с исчезновением 224 рабочих мест, планируется закрытие десятка магазинов. При этом компания планирует смягчить удар от увольнений путем поддержки затронутых сотрудников, их переобучения, предоставления отпуска в связи с переводом на другую работу и реализации программы добровольного увольнения. Так, несмотря на сокращения, планируется создать 319 рабочих мест, из которых 205 будут для осуществления вспомогательных функций, а 114 - в сервисе самовывоза продуктов Drive. В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1 475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие. Также ранее издание Figaro со ссылкой на источники написало, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, поскольку не может справляться с европейскими санкциями против РФ. По словам источника издания, "Ашан" строго соблюдает санкции, введенные против России и не делает инвестиций, что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными дистрибьюторами. Российское подразделение "Ашана" назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ. "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года. Один из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
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auchan, сокращение сотрудников, франция
Auchan, сокращение сотрудников, ФРАНЦИЯ
14:09 05.11.2024
 
СМИ: Auchan заявил о "беспрецедентном" сокращении рабочих мест во Франции

BFMTV: Auchan планирует сократить почти 2,4 тысячи рабочих мест во Франции

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 5 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер Auchan сообщил о планах реструктуризации, которые вызовут сокращение 2 389 рабочих мест во Франции, передает во вторник телеканал BFMTV.
"На фоне трудностей группа Auchan представила во вторник план сокращения штата, который может привести к потере 2 389 рабочих мест во Франции. Это беспрецедентная ситуация для группы, долгое время бывшей флагманом "галактики" (семейного холдинга - ред.) Мюлье", - сообщает телеканал. Уточняется, что 784 рабочих места будут сокращены в офисах, 915 - в магазинах. Кроме того, будет ограничена работа службы доставки на дом в связи с исчезновением 224 рабочих мест, планируется закрытие десятка магазинов.
При этом компания планирует смягчить удар от увольнений путем поддержки затронутых сотрудников, их переобучения, предоставления отпуска в связи с переводом на другую работу и реализации программы добровольного увольнения. Так, несмотря на сокращения, планируется создать 319 рабочих мест, из которых 205 будут для осуществления вспомогательных функций, а 114 - в сервисе самовывоза продуктов Drive.
В сентябре 2020 года Auchan уже объявлял о сокращении 1 475 рабочих мест во Франции. В июле группа Elo, в которую он входит, сообщила о чистом убытке в размере почти 1 миллиарда евро за полугодие.
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Также ранее издание Figaro со ссылкой на источники написало, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, поскольку не может справляться с европейскими санкциями против РФ. По словам источника издания, "Ашан" строго соблюдает санкции, введенные против России и не делает инвестиций, что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными дистрибьюторами.
Российское подразделение "Ашана" назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ. "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года. Один из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
 
Auchanсокращение сотрудниковФРАНЦИЯ
 
 
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