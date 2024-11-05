https://1prime.ru/20241105/sotrudnichestvo-852607908.html

Путин перечислил главные принципы внешнеполитического курса России

Путин перечислил главные принципы внешнеполитического курса России - 05.11.2024, ПРАЙМ

Путин перечислил главные принципы внешнеполитического курса России

Россия привержена проведению конструктивной внешней политики, подчеркнул российский президент Владимир Путин. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T14:04+0300

2024-11-05T14:04+0300

2024-11-05T14:04+0300

политика

владимир путин

внешняя политика

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия привержена проведению конструктивной внешней политики, подчеркнул российский президент Владимир Путин.Так, глава государства отметил, что в своем внешнеполитическом курсе Россия учитывает как собственные национальные интересы, так и тренды мирового развития. "Россия активно участвует в международной жизни ... Это подтвердил прошедший на днях в Казани масштабный саммит БРИКС", - уточнил глава Кремля в ходе вручения верительных грамот дипломатам.Владимир путин отметил, что Россия со своей стороны готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами, в основе же этого взаимодействия заложены принципы равноправия, невмешательства во внутреннюю политику других государств и уважения международного права.

https://1prime.ru/20241105/politika-852606859.html

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владимир путин, внешняя политика