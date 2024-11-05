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Путин перечислил главные принципы внешнеполитического курса России - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Путин перечислил главные принципы внешнеполитического курса России
Путин перечислил главные принципы внешнеполитического курса России - 05.11.2024, ПРАЙМ
Путин перечислил главные принципы внешнеполитического курса России
Россия привержена проведению конструктивной внешней политики, подчеркнул российский президент Владимир Путин. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:04+0300
2024-11-05T14:04+0300
политика
владимир путин
внешняя политика
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия привержена проведению конструктивной внешней политики, подчеркнул российский президент Владимир Путин.Так, глава государства отметил, что в своем внешнеполитическом курсе Россия учитывает как собственные национальные интересы, так и тренды мирового развития. "Россия активно участвует в международной жизни ... Это подтвердил прошедший на днях в Казани масштабный саммит БРИКС", - уточнил глава Кремля в ходе вручения верительных грамот дипломатам.Владимир путин отметил, что Россия со своей стороны готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами, в основе же этого взаимодействия заложены принципы равноправия, невмешательства во внутреннюю политику других государств и уважения международного права.
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владимир путин, внешняя политика
Политика, Владимир Путин, Внешняя политика
14:04 05.11.2024
 
Путин перечислил главные принципы внешнеполитического курса России

Путин: Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия привержена проведению конструктивной внешней политики, подчеркнул российский президент Владимир Путин.
Так, глава государства отметил, что в своем внешнеполитическом курсе Россия учитывает как собственные национальные интересы, так и тренды мирового развития. "Россия активно участвует в международной жизни ... Это подтвердил прошедший на днях в Казани масштабный саммит БРИКС", - уточнил глава Кремля в ходе вручения верительных грамот дипломатам.
Владимир путин отметил, что Россия со своей стороны готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами, в основе же этого взаимодействия заложены принципы равноправия, невмешательства во внутреннюю политику других государств и уважения международного права.
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ПолитикаВладимир ПутинВнешняя политика
 
 
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