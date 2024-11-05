Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на молочные продукты в России превысил рост предложения - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241105/sproz-852612530.html
Спрос на молочные продукты в России превысил рост предложения
Спрос на молочные продукты в России превысил рост предложения - 05.11.2024, ПРАЙМ
Спрос на молочные продукты в России превысил рост предложения
Потребление молока в России по итогам года вырастет примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, а объемы производства увеличатся только на 2%, этот дисбаланс... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:49+0300
2024-11-05T15:49+0300
экономика
россия
молоко
https://cdnn.1prime.ru/img/83973/10/839731099_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b57de86d60e279b27552950635b7b639.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 ноя – ПРАЙМ. Потребление молока в России по итогам года вырастет примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, а объемы производства увеличатся только на 2%, этот дисбаланс будет устранен за счет импорта - преимущественно поставками из Белоруссии, сообщил во вторник гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. "Наш прогноз – плюс 5% по приросту потребления, примерно плюс 2% - по объему производства молока. Этот дисбаланс будет закрываться объемом импорта, к концу года - это будет плюс 15%, и львиная доля здесь - увеличение поставок из Белоруссии", - сказал он на съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока. Белов заявил, что ситуация, при которой спрос на молочную продукцию в стране растет быстрее предложения, наблюдается в последние два года. По его словам, такое положение дел связано с ростом реально располагаемых доходов населения, что напрямую сказывается на росте спроса. "Мы живем в каком-то смысле в уникальной ситуации, когда, с одной стороны, у нас растет внутреннее потребление, с другой стороны, есть очень неплохие кейсы с экспортными поставками, которые в принципе в случае охлаждения внутреннего рынка могут быть для молочного бизнеса хорошим драйвером развития", - сказал Белов, приведя в качестве примера начавшиеся в этом году поставки сухого молока в Алжир. Глава организации отметил также, что несколько напряженная ситуация, складывающаяся на сырьевом рынке, связана именно со сложившейся диспропорцией роста потребления и производства. При этом, по словам Белова, рост внутреннего рынка является серьезной предпосылкой для инвестирования в производство и переработку молока. Однако он заявил, что инвесторов пугает жесткая кредитно-денежная политика ЦБ РФ. "Рост потребления за восемь месяцев составил около 5%. Растут практически все основные категории... Падают у нас по сути только сырные продукты и кефир, но кефир традиционная категория, она падает последние пять-шесть лет. По всем остальным категориям наблюдается достаточно серьезный рост потребления", - сказал руководитель "Союзмолока". По данным организации, в текущем году объем производства товарного молока в РФ составит 26,3 миллиона тонн (рост на 0,5 миллиона тонн к 2023 году), потребление - 32,9 миллиона тонн (плюс 1,6 миллиона тонн), объем импорта - 7,3 миллиона тонн (плюс 0,9 миллиона тонн). При этом запас продукции на складах предприятий на конец года оценивается в 0,9 миллиона тонн (снижение на 0,3 миллиона тонн к 2023 году).
https://1prime.ru/20240925/moloko-851784277.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83973/10/839731099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_293df9ae55e015d4990af40c0c7f72ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, молоко
Экономика, РОССИЯ, молоко
15:49 05.11.2024
 
Спрос на молочные продукты в России превысил рост предложения

"Союзмолоко": спрос на молочные продукты в России растет быстрее предложения

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТехнология проверки маркированных товаров с помощью системы "Честный знак"
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 5 ноя – ПРАЙМ. Потребление молока в России по итогам года вырастет примерно на 5% по сравнению с прошлым годом, а объемы производства увеличатся только на 2%, этот дисбаланс будет устранен за счет импорта - преимущественно поставками из Белоруссии, сообщил во вторник гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
"Наш прогноз – плюс 5% по приросту потребления, примерно плюс 2% - по объему производства молока. Этот дисбаланс будет закрываться объемом импорта, к концу года - это будет плюс 15%, и львиная доля здесь - увеличение поставок из Белоруссии", - сказал он на съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока.
Белов заявил, что ситуация, при которой спрос на молочную продукцию в стране растет быстрее предложения, наблюдается в последние два года. По его словам, такое положение дел связано с ростом реально располагаемых доходов населения, что напрямую сказывается на росте спроса.
"Мы живем в каком-то смысле в уникальной ситуации, когда, с одной стороны, у нас растет внутреннее потребление, с другой стороны, есть очень неплохие кейсы с экспортными поставками, которые в принципе в случае охлаждения внутреннего рынка могут быть для молочного бизнеса хорошим драйвером развития", - сказал Белов, приведя в качестве примера начавшиеся в этом году поставки сухого молока в Алжир.
Глава организации отметил также, что несколько напряженная ситуация, складывающаяся на сырьевом рынке, связана именно со сложившейся диспропорцией роста потребления и производства. При этом, по словам Белова, рост внутреннего рынка является серьезной предпосылкой для инвестирования в производство и переработку молока. Однако он заявил, что инвесторов пугает жесткая кредитно-денежная политика ЦБ РФ.
"Рост потребления за восемь месяцев составил около 5%. Растут практически все основные категории... Падают у нас по сути только сырные продукты и кефир, но кефир традиционная категория, она падает последние пять-шесть лет. По всем остальным категориям наблюдается достаточно серьезный рост потребления", - сказал руководитель "Союзмолока".
По данным организации, в текущем году объем производства товарного молока в РФ составит 26,3 миллиона тонн (рост на 0,5 миллиона тонн к 2023 году), потребление - 32,9 миллиона тонн (плюс 1,6 миллиона тонн), объем импорта - 7,3 миллиона тонн (плюс 0,9 миллиона тонн). При этом запас продукции на складах предприятий на конец года оценивается в 0,9 миллиона тонн (снижение на 0,3 миллиона тонн к 2023 году).
%Производство молочных продуктов - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
ФАС направила запросы крупнейшим производителям молока
25 сентября, 19:42
 
ЭкономикаРОССИЯмолоко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала