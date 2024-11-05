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Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Лавров

Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Лавров - 05.11.2024, ПРАЙМ

Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Лавров

Москва готова к равноправному диалогу с Вашингтоном с учетом признания национальных интересов России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T13:38+0300

2024-11-05T13:38+0300

2024-11-05T13:45+0300

политика

россия

сша

мид

сергей лавров

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Москва готова к равноправному диалогу с Вашингтоном с учетом признания национальных интересов России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наша позиция, как ее сформулировал президент России Владимир Путин, хорошо известна: мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному, на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.Лавров также добавил, что Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими мировыми ядерными державами, что возлагает на них серьезную ответственность за судьбу всего мира. По этой причине, двум государствам необходимо исходя из этого организовывать дипломатические контакты и работу дипведомств.

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россия, сша, мид, сергей лавров