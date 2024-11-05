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Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Лавров - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Лавров
Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Лавров - 05.11.2024, ПРАЙМ
Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Лавров
Москва готова к равноправному диалогу с Вашингтоном с учетом признания национальных интересов России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:38+0300
2024-11-05T13:45+0300
политика
россия
сша
мид
сергей лавров
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Москва готова к равноправному диалогу с Вашингтоном с учетом признания национальных интересов России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наша позиция, как ее сформулировал президент России Владимир Путин, хорошо известна: мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному, на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.Лавров также добавил, что Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими мировыми ядерными державами, что возлагает на них серьезную ответственность за судьбу всего мира. По этой причине, двум государствам необходимо исходя из этого организовывать дипломатические контакты и работу дипведомств.
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россия, сша, мид, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, МИД, Сергей Лавров
13:38 05.11.2024 (обновлено: 13:45 05.11.2024)
 
Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Лавров

Лавров: Россия готова к диалогу с США с учетом ее национальных интересов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Москва готова к равноправному диалогу с Вашингтоном с учетом признания национальных интересов России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наша позиция, как ее сформулировал президент России Владимир Путин, хорошо известна: мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному, на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.
Лавров также добавил, что Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими мировыми ядерными державами, что возлагает на них серьезную ответственность за судьбу всего мира. По этой причине, двум государствам необходимо исходя из этого организовывать дипломатические контакты и работу дипведомств.
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ПолитикаРОССИЯСШАМИДСергей Лавров
 
 
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