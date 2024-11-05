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Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос сильнее прогноза

Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос сильнее прогноза - 05.11.2024, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос сильнее прогноза

Дефицит торгового баланса США в сентябре увеличился на 13,6 миллиарда долларов, или на 19,2% по сравнению с пересмотренным показателем августа - до 84,4... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T16:40+0300

2024-11-05T16:40+0300

2024-11-05T16:55+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в сентябре увеличился на 13,6 миллиарда долларов, или на 19,2% по сравнению с пересмотренным показателем августа - до 84,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 84,1 миллиарда долларов с первоначального значения августа в 70,4 миллиарда, которое было пересмотрено до 70,8 миллиарда долларов.Экспорт из США в сентябре снизился на 1,2%, или на 3,2 миллиарда долларов - до 267,9 миллиарда. Импорт поднялся на 3%, или на 10,3 миллиарда долларов - до 352,3 миллиарда долларов.Дефицит внешней торговли товарами США в сентябре увеличился по отношению к августу на 14,2 миллиарда долларов - до 109 миллиардов, профицит по статье услуг увеличился на 0,6 миллиарда долларов - до 24,6 миллиарда.Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).

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