https://1prime.ru/20241105/stal-852598971.html
"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев
"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев
"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с текущих 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией,... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:14+0300
2024-11-05T09:14+0300
2024-11-05T09:14+0300
северсталь
акциз
рентабельность
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с текущих 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев. "Предлагаем либо отменить акциз на сталь, либо как минимум увеличить цену отсечки до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией на коэффициент-дефлятор. Но пока таких решений не принято", - заявил Шевелев. Он напомнил, что акциз на сталь вводился как временная мера на сверхдоходы по итогу 2021 года. Однако нынешняя цена в 30 тысяч рублей на сляб кажется низкой, считает Шевелев. Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. Ранее Минфин РФ отмечал, что не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь из-за высокой рентабельности отрасли. Замминистра финансов России Алексей Сазанов отмечал, что даже несмотря на акциз на жидкую сталь, рентабельность отрасли почти в два раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.
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северсталь, акциз, рентабельность
Северсталь, акциз, рентабельность
"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев
Шевелев: "Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь или удвоить цену отсечки
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с текущих 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев.
"Предлагаем либо отменить акциз на сталь, либо как минимум увеличить цену отсечки до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией на коэффициент-дефлятор. Но пока таких решений не принято", - заявил Шевелев.
Он напомнил, что акциз на сталь вводился как временная мера на сверхдоходы по итогу 2021 года. Однако нынешняя цена в 30 тысяч рублей на сляб кажется низкой, считает Шевелев.
Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну.
"Северсталь" намерена выплатить дивиденды при падении спроса на сталь
Ранее Минфин РФ отмечал, что не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь из-за высокой рентабельности отрасли. Замминистра финансов России Алексей Сазанов отмечал, что даже несмотря на акциз на жидкую сталь, рентабельность отрасли почти в два раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.