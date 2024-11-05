https://1prime.ru/20241105/stal-852598971.html

"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев

"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев

"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с текущих 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией,... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:14+0300

2024-11-05T09:14+0300

2024-11-05T09:14+0300

северсталь

акциз

рентабельность

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с текущих 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев. "Предлагаем либо отменить акциз на сталь, либо как минимум увеличить цену отсечки до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией на коэффициент-дефлятор. Но пока таких решений не принято", - заявил Шевелев. Он напомнил, что акциз на сталь вводился как временная мера на сверхдоходы по итогу 2021 года. Однако нынешняя цена в 30 тысяч рублей на сляб кажется низкой, считает Шевелев. Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. Ранее Минфин РФ отмечал, что не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь из-за высокой рентабельности отрасли. Замминистра финансов России Алексей Сазанов отмечал, что даже несмотря на акциз на жидкую сталь, рентабельность отрасли почти в два раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.

https://1prime.ru/20241105/seerstal-852598623.html

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северсталь, акциз, рентабельность