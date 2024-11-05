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"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев - 05.11.2024, ПРАЙМ
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"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев
"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев
"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с текущих 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией,... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:14+0300
2024-11-05T09:14+0300
северсталь
акциз
рентабельность
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с текущих 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев. "Предлагаем либо отменить акциз на сталь, либо как минимум увеличить цену отсечки до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией на коэффициент-дефлятор. Но пока таких решений не принято", - заявил Шевелев. Он напомнил, что акциз на сталь вводился как временная мера на сверхдоходы по итогу 2021 года. Однако нынешняя цена в 30 тысяч рублей на сляб кажется низкой, считает Шевелев. Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. Ранее Минфин РФ отмечал, что не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь из-за высокой рентабельности отрасли. Замминистра финансов России Алексей Сазанов отмечал, что даже несмотря на акциз на жидкую сталь, рентабельность отрасли почти в два раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.
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северсталь, акциз, рентабельность
Северсталь, акциз, рентабельность
09:14 05.11.2024
 
"Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь, заявил Шевелев

Шевелев: "Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь или удвоить цену отсечки

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкОАО "Череповецкий сталепрокатный завод "Северсталь".
ОАО Череповецкий сталепрокатный завод Северсталь. - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" предлагает отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с текущих 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Шевелев.
"Предлагаем либо отменить акциз на сталь, либо как минимум увеличить цену отсечки до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией на коэффициент-дефлятор. Но пока таких решений не принято", - заявил Шевелев.
Он напомнил, что акциз на сталь вводился как временная мера на сверхдоходы по итогу 2021 года. Однако нынешняя цена в 30 тысяч рублей на сляб кажется низкой, считает Шевелев.
Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну.
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
"Северсталь" намерена выплатить дивиденды при падении спроса на сталь
09:04
Ранее Минфин РФ отмечал, что не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь из-за высокой рентабельности отрасли. Замминистра финансов России Алексей Сазанов отмечал, что даже несмотря на акциз на жидкую сталь, рентабельность отрасли почти в два раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.
 
Северстальакцизрентабельность
 
 
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