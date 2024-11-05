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Лизинговые компании России рассказали о влиянии ключевой ставки на отрасль

Лизинговые компании России рассказали о влиянии ключевой ставки на отрасль - 05.11.2024, ПРАЙМ

Лизинговые компании России рассказали о влиянии ключевой ставки на отрасль

Высокая ключевая ставка ЦБ РФ напрямую влияет на лизинговые ставки - с одной стороны, это может приводить к удорожанию финансирования для компаний, с другой -... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T08:11+0300

2024-11-05T08:11+0300

2024-11-05T08:11+0300

экономика

лизинг

ставка банка россии

втб лизинг

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ напрямую влияет на лизинговые ставки - с одной стороны, это может приводить к удорожанию финансирования для компаний, с другой - лизингодатели будут внедрять гибкие стратегии управления рисками и улучшать обслуживание клиентов, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. "Ужесточение денежно-кредитной политики сдерживает инфляцию, но и оказывает давление на рынок лизинга. С одной стороны, это может приводить к удорожанию финансирования и снижению инвестиционных возможностей бизнеса, что в свою очередь отражается на количестве передаваемого в лизинг имущества. С другой, повышение ключевой ставки - это вызов для лизинговых компаний", - пояснил Мусатов. По его мнению, справиться с текущей ситуацией можно при помощи внедрения гибких стратегий управления рисками, улучшения обслуживания клиентов, диверсификации портфеля и обновления предложений для клиентов. Мусатов добавил, что лизинг как финансовый инструмент сохраняет привлекательность на фоне роста цен и изменения ставок утильсбора. Также автолизинг остается драйвером всего рынка лизинга из-за потребности компаний в обновлении устаревающих автопарков при растущих объемах перевозок и развитии новых регионов. "Чтобы поддержать бизнес, государство предлагает программы льготного лизинга на автомобили, электромобили и спецтехнику. Они позволяют клиентам лизинговых компаний получить субсидию от государства в размере до 35%", - пояснил Мусатов. ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ НА КЛИЕНТОВ ЛИЗИНГА Первый заместитель генерального директора ЛК "Европлан" Илья Ноготков отметил, что высокая ставка ЦБ напрямую влияет на способность клиентов приобретать авто и технику в лизинг. Поэтому часть из них отказывается от сделок или откладывает их. "Можно сказать, процесс замедления нового бизнеса прямо пропорционален росту ставки. При этом мы не считаем, что повышение ставок приведет к полному отсутствию спроса, так как многие компании продолжают работать в качестве субподрядчиков на инфраструктурных проектах и могут постепенно перекладывать повышенные расходы на лизинг в стоимость своих услуг", - добавил Ноготков. Коммерческий директор "Интерлизинга" Сергей Жарков рассказал РИА Новости, что компания отмечает сокращение спроса со стороны предприятий. При планировании 2024 года компания ориентировалась на оптимистичный сценарий. Однако когда ко второму кварталу начали нарастать инфляционные настроения, "Интерлизинг" ушел в сторону доработки продукта, запустил программы с плавающей ставкой, а также возможность фиксации ее на период действия договора. "Вместе с этим появился тренд на сокращение срока договора и увеличение аванса. Таким образом, предприниматели используют лизинг не как долгосрочную финансовую аренду, а своего рода рассрочку на короткий период", - заключил Жарков. Банк России в июле повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, уже на 1 процентный пункт - до 19% годовых. В октябре Банк России вновь ожидаемо повысил ставку, сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

https://1prime.ru/20241104/stavka-852591787.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лизинг, ставка банка россии, втб лизинг