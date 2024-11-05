Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Apple получил штраф на 3,6 миллиона рублей за отказ удалить контент - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241105/sud-852615772.html
Apple получил штраф на 3,6 миллиона рублей за отказ удалить контент
Apple получил штраф на 3,6 миллиона рублей за отказ удалить контент - 05.11.2024, ПРАЙМ
Apple получил штраф на 3,6 миллиона рублей за отказ удалить контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,6 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T17:21+0300
2024-11-05T17:23+0300
apple
суд
контент
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/22/842322278_0:151:3373:2048_1920x0_80_0_0_3882f8f43f7965ca62bd58465f951a5b.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,6 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,6 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.Впервые за аналогичное правонарушение компания была оштрафована летом 2023 года.Владельцем Apple не были удалены два подкаста с "информацией, направленной на дестабилизацию политической обстановки в РФ". Тогда судья назначил штраф 400 тысяч рублей ниже низшего предела.Apple Distribution International LTD - представительство, зарегистрированное в Москве, компания одна из первых среди иностранных выполнила требования Роскомнадзора по закону "о приземлении", согласно которому компания локализовала персональные (личные) данные граждан, обеспечив их хранение и обработку на территории РФ, кроме того, на её интернет-ресурсе присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, а также зарегистрирован личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
https://1prime.ru/20241105/ssha-852613697.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/22/842322278_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d0b1f9571a40f926da29bc361f26f75c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
apple, суд, контент
Apple, суд, контент
17:21 05.11.2024 (обновлено: 17:23 05.11.2024)
 
Apple получил штраф на 3,6 миллиона рублей за отказ удалить контент

Суд в Москве оштрафовал Apple на 3,6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у Apple Store в Токио
Люди стоят в очереди у Apple Store в Токио - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,6 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,6 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Впервые за аналогичное правонарушение компания была оштрафована летом 2023 года.
Владельцем Apple не были удалены два подкаста с "информацией, направленной на дестабилизацию политической обстановки в РФ". Тогда судья назначил штраф 400 тысяч рублей ниже низшего предела.
Флаг США
Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос сильнее прогноза
16:40
Apple Distribution International LTD - представительство, зарегистрированное в Москве, компания одна из первых среди иностранных выполнила требования Роскомнадзора по закону "о приземлении", согласно которому компания локализовала персональные (личные) данные граждан, обеспечив их хранение и обработку на территории РФ, кроме того, на её интернет-ресурсе присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, а также зарегистрирован личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
 
Appleсудконтент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала