https://1prime.ru/20241105/svyaz-852608588.html
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства - 05.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства
Совет министров Союзного государства России и Белоруссии разработал решения для установления доступного тарифа между государствами, рассказал российский... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:32+0300
2024-11-05T14:32+0300
2024-11-05T14:32+0300
союзное государство
россия
белоруссия
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МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии разработал решения для установления доступного тарифа между государствами, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин."Сегодня приняли целый ряд важнейших решений по тарифам, чтобы они могли быть сопоставимы с домашней сетью", - объяснил государственный деятель.Ранее замглавы российского МИД Михаил Галаузин подчеркивал, что страны работают над полной отменой роуминга на территории Союзного государства. В рамках установления доступной связи для абонентов России и Белоруссии в 2020 году уже была значительно снижена стоимость тарифов.
https://1prime.ru/20241105/eskalatsiya-852608326.html
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союзное государство, россия, белоруссия, роуминг
Союзное государство, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, роуминг
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства
Мишустин: Совмин Союзного государства принял важные решения по тарифам связи
МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии разработал решения для установления доступного тарифа между государствами, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня приняли целый ряд важнейших решений по тарифам, чтобы они могли быть сопоставимы с домашней сетью", - объяснил государственный деятель.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Галаузин подчеркивал, что страны работают над полной отменой роуминга на территории Союзного государства. В рамках установления доступной связи для абонентов России и Белоруссии в 2020 году уже была значительно снижена стоимость тарифов.
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