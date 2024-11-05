https://1prime.ru/20241105/svyaz-852608588.html

Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства

Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства - 05.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии разработал решения для установления доступного тарифа между государствами, рассказал российский... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T14:32+0300

2024-11-05T14:32+0300

2024-11-05T14:32+0300

союзное государство

россия

белоруссия

роуминг

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МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии разработал решения для установления доступного тарифа между государствами, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин."Сегодня приняли целый ряд важнейших решений по тарифам, чтобы они могли быть сопоставимы с домашней сетью", - объяснил государственный деятель.Ранее замглавы российского МИД Михаил Галаузин подчеркивал, что страны работают над полной отменой роуминга на территории Союзного государства. В рамках установления доступной связи для абонентов России и Белоруссии в 2020 году уже была значительно снижена стоимость тарифов.

https://1prime.ru/20241105/eskalatsiya-852608326.html

белоруссия

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союзное государство, россия, белоруссия, роуминг