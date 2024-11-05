Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241105/svyaz-852608588.html
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства - 05.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства
Совет министров Союзного государства России и Белоруссии разработал решения для установления доступного тарифа между государствами, рассказал российский... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:32+0300
2024-11-05T14:32+0300
союзное государство
россия
белоруссия
роуминг
https://cdnn.1prime.ru/img/83848/24/838482462_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_16e6d11e3c94b59b6eb4e069d3e0bd6b.jpg
МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии разработал решения для установления доступного тарифа между государствами, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин."Сегодня приняли целый ряд важнейших решений по тарифам, чтобы они могли быть сопоставимы с домашней сетью", - объяснил государственный деятель.Ранее замглавы российского МИД Михаил Галаузин подчеркивал, что страны работают над полной отменой роуминга на территории Союзного государства. В рамках установления доступной связи для абонентов России и Белоруссии в 2020 году уже была значительно снижена стоимость тарифов.
https://1prime.ru/20241105/eskalatsiya-852608326.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83848/24/838482462_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_72904d69761eff72b500bd7b2601c6a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
союзное государство, россия, белоруссия, роуминг
Союзное государство, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, роуминг
14:32 05.11.2024
 
Мишустин рассказал о решениях по тарифам связи для Союзного государства

Мишустин: Совмин Союзного государства принял важные решения по тарифам связи

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 5 ноя - ПРАЙМ. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии разработал решения для установления доступного тарифа между государствами, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня приняли целый ряд важнейших решений по тарифам, чтобы они могли быть сопоставимы с домашней сетью", - объяснил государственный деятель.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Галаузин подчеркивал, что страны работают над полной отменой роуминга на территории Союзного государства. В рамках установления доступной связи для абонентов России и Белоруссии в 2020 году уже была значительно снижена стоимость тарифов.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Путин назвал причину эскалации конфликта на Украине
14:17
 
Союзное государствоРОССИЯБЕЛОРУССИЯроуминг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала