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Нацбанк Украины потребовал от банков раскрывать банковскую тайну клиентов

Нацбанк Украины потребовал от банков раскрывать банковскую тайну клиентов - 05.11.2024, ПРАЙМ

Нацбанк Украины потребовал от банков раскрывать банковскую тайну клиентов

Национальный банк Украины потребовал от финучреждений страны раскрывать банковскую тайну их клиентов по запросу бюро экономической безопасности (БЭБ) в течение... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T19:43+0300

2024-11-05T19:43+0300

2024-11-05T19:43+0300

экономика

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Национальный банк Украины потребовал от финучреждений страны раскрывать банковскую тайну их клиентов по запросу бюро экономической безопасности (БЭБ) в течение 10 дней, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на внутреннее письмо регулятора. "Глава Нацбанка Пышный потребовал от банков не игнорировать запросы БЭБ и раскрывать банковскую тайну клиентов в течение 10 дней после получения запроса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, это распоряжение появилось из-за жалоб бюро экономической безопасности на несвоевременное раскрытие некоторыми банками нужной им информации. "Также (Нацбанк – ред.) уточнил данные, которые предоставляются: информация о банковских счетах клиентов и операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента, среди которых операции без открытия счетов, а именно сведения на конкретно определенную дату или за конкретный промежуток времени и по конкретному юридическому или физическому лицу", - пишет "Страна". Также, по данным издания, регулятор потребовал, чтобы банки не игнорировали запросы на банковскую тайну и предоставляли все нужные БЭБ данные клиентов, а также никому не сообщали о своих отчетах.

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