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Нацбанк Украины потребовал от банков раскрывать банковскую тайну клиентов - 05.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241105/tayna-852620174.html
Нацбанк Украины потребовал от банков раскрывать банковскую тайну клиентов
Нацбанк Украины потребовал от банков раскрывать банковскую тайну клиентов - 05.11.2024, ПРАЙМ
Нацбанк Украины потребовал от банков раскрывать банковскую тайну клиентов
Национальный банк Украины потребовал от финучреждений страны раскрывать банковскую тайну их клиентов по запросу бюро экономической безопасности (БЭБ) в течение... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T19:43+0300
2024-11-05T19:43+0300
экономика
украина
нацбанк украины
банки
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Национальный банк Украины потребовал от финучреждений страны раскрывать банковскую тайну их клиентов по запросу бюро экономической безопасности (БЭБ) в течение 10 дней, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на внутреннее письмо регулятора. "Глава Нацбанка Пышный потребовал от банков не игнорировать запросы БЭБ и раскрывать банковскую тайну клиентов в течение 10 дней после получения запроса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, это распоряжение появилось из-за жалоб бюро экономической безопасности на несвоевременное раскрытие некоторыми банками нужной им информации. "Также (Нацбанк – ред.) уточнил данные, которые предоставляются: информация о банковских счетах клиентов и операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента, среди которых операции без открытия счетов, а именно сведения на конкретно определенную дату или за конкретный промежуток времени и по конкретному юридическому или физическому лицу", - пишет "Страна". Также, по данным издания, регулятор потребовал, чтобы банки не игнорировали запросы на банковскую тайну и предоставляли все нужные БЭБ данные клиентов, а также никому не сообщали о своих отчетах.
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украина, нацбанк украины, банки
Экономика, УКРАИНА, Нацбанк Украины, Банки
19:43 05.11.2024
 
Нацбанк Украины потребовал от банков раскрывать банковскую тайну клиентов

НБУ потребовал от банков раскрывать банковскую тайну клиентов по запросу

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Национальный банк Украины потребовал от финучреждений страны раскрывать банковскую тайну их клиентов по запросу бюро экономической безопасности (БЭБ) в течение 10 дней, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на внутреннее письмо регулятора.
"Глава Нацбанка Пышный потребовал от банков не игнорировать запросы БЭБ и раскрывать банковскую тайну клиентов в течение 10 дней после получения запроса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, это распоряжение появилось из-за жалоб бюро экономической безопасности на несвоевременное раскрытие некоторыми банками нужной им информации.
"Также (Нацбанк – ред.) уточнил данные, которые предоставляются: информация о банковских счетах клиентов и операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента, среди которых операции без открытия счетов, а именно сведения на конкретно определенную дату или за конкретный промежуток времени и по конкретному юридическому или физическому лицу", - пишет "Страна".
Также, по данным издания, регулятор потребовал, чтобы банки не игнорировали запросы на банковскую тайну и предоставляли все нужные БЭБ данные клиентов, а также никому не сообщали о своих отчетах.
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ЭкономикаУКРАИНАНацбанк УкраиныБанки
 
 
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