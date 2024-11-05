https://1prime.ru/20241105/telegram-852605675.html

СМИ: в украинских вузах начали запрещать использование Telegram

СМИ: в украинских вузах начали запрещать использование Telegram - 05.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: в украинских вузах начали запрещать использование Telegram

Высшие учебные заведения Украины начали запрещать использование Telegram сотрудниками, сообщает издание "Инсайдер". | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T13:14+0300

2024-11-05T13:14+0300

2024-11-05T13:14+0300

мессенджер telegram

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Высшие учебные заведения Украины начали запрещать использование Telegram сотрудниками, сообщает издание "Инсайдер". "В КНУ имени Шевченко заблокировали доступ к Telegram: пишут, что распоряжения о блокировке начали выполнять во многих вузах страны", - следует из заявления, размещенного в Telegram-канале издания. Так, по документу, сотрудникам запрещается пользоваться мессенджером с 11 ноября текущего года на всех служебных устройствах. Ограничения коснулись всех уже имеющихся учетных записей, а также каналов и ботов. Центр коммуникации вуза, согласно распоряжению, должен разработать альтернативу для коммуникации в течение месяца.В издании подчеркнули, что подобные рестрикции вводятся и в других украинских учебных заведениях, однако их точное количество пока не сообщается.

https://1prime.ru/20241105/ataka-852603746.html

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