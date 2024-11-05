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СМИ: в украинских вузах начали запрещать использование Telegram
СМИ: в украинских вузах начали запрещать использование Telegram - 05.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: в украинских вузах начали запрещать использование Telegram
Высшие учебные заведения Украины начали запрещать использование Telegram сотрудниками, сообщает издание "Инсайдер". | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:14+0300
2024-11-05T13:14+0300
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Высшие учебные заведения Украины начали запрещать использование Telegram сотрудниками, сообщает издание "Инсайдер". "В КНУ имени Шевченко заблокировали доступ к Telegram: пишут, что распоряжения о блокировке начали выполнять во многих вузах страны", - следует из заявления, размещенного в Telegram-канале издания. Так, по документу, сотрудникам запрещается пользоваться мессенджером с 11 ноября текущего года на всех служебных устройствах. Ограничения коснулись всех уже имеющихся учетных записей, а также каналов и ботов. Центр коммуникации вуза, согласно распоряжению, должен разработать альтернативу для коммуникации в течение месяца.В издании подчеркнули, что подобные рестрикции вводятся и в других украинских учебных заведениях, однако их точное количество пока не сообщается.
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СМИ: в украинских вузах начали запрещать использование Telegram
"Инсайдер": на Украине в вузах начали запрещать пользоваться Telegram
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Высшие учебные заведения Украины начали запрещать использование Telegram сотрудниками, сообщает издание "Инсайдер".
"В КНУ имени Шевченко заблокировали доступ к Telegram: пишут, что распоряжения о блокировке начали выполнять во многих вузах страны", - следует из заявления, размещенного в Telegram-канале издания.
Так, по документу, сотрудникам запрещается пользоваться мессенджером с 11 ноября текущего года на всех служебных устройствах. Ограничения коснулись всех уже имеющихся учетных записей, а также каналов и ботов. Центр коммуникации вуза, согласно распоряжению, должен разработать альтернативу для коммуникации в течение месяца.
В издании подчеркнули, что подобные рестрикции вводятся и в других украинских учебных заведениях, однако их точное количество пока не сообщается.
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